चीन को फिर दिया झटका, रेलवे ने 44 वंदे भारत ट्रेनों का टेंडर किया रद्द

आधुनिक रेल कोच बनाने वाली सरकारी कंपनी इंटीगरेटेड कोच फैक्ट्री (ICF) ने भारत की सेमी हाई स्पीड ट्रेन के 44 कोचों के निर्माण से जुड़ी निविदा को रद्द कर दिया है.

ICF इंडियन रेलवे की एक कोच निर्माता कंपनी है. माना जा रहा है कि इंडियन रेलवे ने इस टेंडर को रद्द करने का फैसला तब लिया जब इस टेंडर के बोलीधारकों में एक चीनी कंपनी का नाम सामने आया.

1500 करोड़ के टेंडर के लिए चीनी कंपनी का नाम

1500 करोड़ रुपये के इस टेंडर के लिए चीन और भारत का एक संयुक्त उपक्रम प्रमुख रूप से सामने आया था और इस टेंडर के लिए बोली लगाने वाली 6 कंपनियों में से एक मात्र विदेशी कंपनी थी.

इस चीनी कंपनी का नाम है CRRC कॉरपोरेशन. इस चीनी कंपनी ने गुरुग्राम की एक कंपनी के साथ मिलकर संयुक्त उपक्रम स्थापित किया है. इसका नाम है CRRC पायनियर इलेक्ट्रिक (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड.

मेक इंडिया अभियान के तहत नया टेंडर

इंडियन रेलवे ने ट्वीट करते हुए कहा कि वंदे भारत की 44 सेमी हाई स्पीड ट्रेनों के निर्माण के लिए जारी किए गए टेंडर को रद्द कर दिया गया है. इसका नया टेंडर मेक इन इंडिया अभियान को ध्यान में रखकर तैयार किए गए संशोधित सरकारी खरीद नीति के तहत एक सप्ताह में जारी किया जाएगा.



Tender for manufacturing of 44 nos of semi high speed train sets (Vande Bharat) has been cancelled.



Fresh tender will be floated within a week as per Revised Public Procurement (Preference to Make in India) order.