गोवा आग हादसे पर बड़ा अपडेट, क्लब के दोनों मालिक इंडिगो विमान से फुकेट भागे

गोवा के रोमियो लेन अग्निकांड के मुख्य आरोपी सौरभ और गौरव लुथरा हादसे के पांच घंटे बाद मुंबई से इंडिगो फ्लाइट से फुकेट भाग गए. FIR दर्ज होते ही पुलिस टीम दिल्ली भेजी गई, पर दोनों घर पर नहीं मिले और LOC जारी किया गया. इमिग्रेशन से पता चला कि आरोपी 7 दिसंबर की सुबह विदेश निकले. पुलिस ने इंटरपोल की मदद मांगी है और सह आरोपी भारत कोहली को हिरासत में लेकर पूछताछ जारी है.

गोवा नाइट क्लब में आग लगने से 25 लोगों की मौत हुई थी (Photo-ITG)
गोवा में हाल ही में हुई रोमियो लेन अग्निकांड के मुख्य आरोपी सौरभ और गौरव लुथरा घटना के पांच घंटे बाद मुंबई से इंडिगो फ्लाइट से थाईलैंड के फुकेट भाग गए. गोवा पुलिस ने इस मामले पर बयान दिया है. पुलिस फिलहाल उनके ठिकाने और विदेश भागने की पूरी कार्रवाई का पता लगा रही है. मामले की आगे की जांच जारी है और अधिकारियों ने अंतरराष्ट्रीय मदद लेने की भी योजना बनाई है.

फरार आरोपियों पर शिकंजा कसने में जुटी पुलिस
गोवा पुलिस की ओर से बयान में कहा गया कि बर्च बाई रोमियो लेन फायर इंसीडेंट की जांच में गोवा पुलिस कार्रवाई कर रही है. FIR दर्ज होते ही पुलिस की एक टीम तुरंत दिल्ली रवाना की गई, जहां आरोपियों गौरव लूथरा और सौरभ लूथरा के ठिकानों पर छापेमारी की गई. दोनों वहां मौजूद नहीं मिले, जिसके बाद उनके आवास पर कानून के तहत नोटिस चस्पा किया गया.

पुलिस ने बताया कि 7 दिसंबर की शाम तक दोनों के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर (LOC) जारी कर दिया गया था. मुंबई इमिग्रेशन को जब संपर्क किया गया तो पता चला कि दोनों आरोपी 7 दिसंबर की सुबह 5:30 बजे इंडिगो की फ्लाइट 6E 1073 से फुकेट के लिए रवाना हो गए थे, जबकि हादसा पिछली रात करीब आधी रात को हुआ था. इससे यह साफ होता है कि दोनों ने जांच से बचने की कोशिश की.

बयान में कहा गया कि गोवा पुलिस ने दोनों आरोपियों को पकड़ने के लिए CBI की इंटरपोल डिवीजन से भी संपर्क किया है, ताकि जल्द से जल्द उनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित हो सके. इस बीच, पुलिस ने दिल्ली से भारत कोहली को हिरासत में लेकर ट्रांजिट रिमांड हासिल कर लिया है. उसे आगे की पूछताछ के लिए गोवा लाया जा रहा है. सभी मृतकों का पोस्टमार्टम (PME) पूरा कर लिया गया है और शव उनके परिजनों को सौंप दिए गए हैं.

