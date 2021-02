किसान आंदोलन पर ट्वीट के बाद सचिन तेंदुलकर के खिलाफ प्रदर्शन, BJP ने विपक्ष को घेरा

मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर के किसान आंदोलन को लेकर ट्वीट के बाद से सियासी घमासान मचा है. सचिन तेंदुलकर ने अंतरराष्ट्रीय हस्तियों के ट्वीट को लेकर एक ट्वीट किया था. सचिन के इस ट्वीट पर बवाल जारी है. राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) के अध्यक्ष शरद पवार ने किसी अन्य विषय पर बोलते समय सतर्क रहने की नसीहत दे डाली.

सचिन तेंदुलकर पर विपक्षी दलों की ओर से किए जा रहे वार के बीच केंद्र की सत्ता पर काबिज भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के नेता उनके पक्ष में खुलकर आ गए हैं. केंद्र सरकार के संसदीय कार्य मंत्री प्रह्वाद जोशी ने कांग्रेस पर नफरत की भाषा बोलने का आरोप लगाया है.

Members of @INCKerala have spoken in the only language they know - the language of hatred. Strongly condemn their spewing of venom on a Bharat Ratna who has upheld national pride on several of international occassions. #NationWithSachin https://t.co/rJdGmPJ5uH