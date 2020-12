फेसबुक ने खोला किसान एकता मोर्चा का पेज, बंद होने पर हुआ था विवाद

नए कृषि कानून के खिलाफ अन्नदाता किसान सड़कों पर आंदोलन कर रहे हैं. किसानों के आंदोलन के संबंध में आधिकारिक सूचना के प्रसार के लिए किसान एकता मोर्चा नाम से एक ट्विटर अकाउंट बना और किसान आंदोलन के संबंध में किसान एकता मोर्चा नाम से फेसबुक पेज भी बना. आरोप है कि फेसबुक ने किसान एकता मोर्चा के फेसबुक पेज को अनपब्लिश कर दिया.

किसान एकता मोर्चा ने ट्वीट कर आवाज दबाने का आरोप लगाया और कहा कि फेसबुक ने पेज को अनपब्लिश किया है. किसान एकता मंच ने ट्वीट कर कहा है कि जब लोग आवाज उठाते हैं, वे यही कर सकते हैं.

This is what they can do when people raise their voices....... When they can't beat us ideologically....... #DigitalKisan #SuppressingTheVoiceOfDissent pic.twitter.com/foK6k5zzM3

वहीं, स्वराज अभियान के नेता योगेंद्र यादव ने भी लाइव के बीच में पेज को अनपब्लिश कर दिए जाने के लिए फेसबुक के साथ सरकार पर भी निशाना साधा.

In midst of a Facebook Live I was doing from Kisan Ekta Morcha's page, we get a notification that the FB page has been unpublished.



There must be something about farmers that this govt is particularly scared of & something about this govt that Facebook is particularly scared of https://t.co/yYCZu6r3UR pic.twitter.com/xjnpS7nRRi