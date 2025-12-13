ENBA Awards में आजतक की बादशाहत बरकरार, बेस्ट हिंदी न्यूज चैनल समेत इन कैटेगरी में मिले अवॉर्ड्स
ENBA Awards में इंडिया टुडे और आजतक ग्रुप ने हर क्षेत्र में शानदार प्रदर्शन किया. इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म, चुनाव, युद्ध, सामाजिक मुद्दे, मनोरंजन और प्राइम टाइम शो में कई गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज अवार्ड मिले हैं. लोकसभा चुनाव 2024, ऑपरेशन सिंदूर, उत्तरकाशी क्लाउडबर्स्ट और Dastak NEET जैसी रिपोर्ट्स को खास पहचान मिली.
ENBA Awards में इंडिया टुडे और आजतक का जलवा (Photo: ITG)
ENBA 2025 अवॉर्ड में एक बार फिर सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल 'आजतक' ने धूम मचाई है. 'आजतक' ने अलग-अलग कैटेगरी में ढेर सारे अवार्ड जीते हैं. आजतक को फिर देश के सर्वश्रेष्ठ हिंदी न्यूज चैनल के अवॉर्ड से नवाजा गया है. इंडिया टुडे ग्रुप के ही इंडिया टुडे टीवी को बेस्ट अंग्रेजी न्यूज चैनल का अवॉर्ड मिला.
टीवी टुडे नेटवर्क के न्यूज डायरेक्टर सुप्रिय प्रसाद को बेस्ट न्यूज डायरेक्टर का सम्मान मिला. वहीं अंजना ओम कश्यप को बेस्ट न्यूज एंकर हिंदी का गोल्ड अवॉर्ड मिला. बेस्ट टॉक शो का गोल्ड अवॉर्ड भी आजतक को मिला जिसमें अंजना ओम कश्यप ने अमित शाह का इंटरव्यू लिया था. सामाजिक मुद्दे पर बेस्ट कवरेज का अवॉर्ड 'दस्तक' शो को मिला.
बेस्ट करंट अफेयर्स प्रोग्राम का गोल्ड अवॉर्ड भी 'हेलिकॉप्टर शॉट' ने जीता और अंजना ओम कश्यप ने सम्मान हासिल किया. बेस्ट करंट अफेयर्स प्रोग्राम का सिल्वर अवॉर्ड भी महाकुंभ स्पेशल से जुड़े 'अदभुत, अविश्वसनीय, अकल्पनीय' के लिए श्वेता सिंह को मिला.
बेस्ट न्यूज कवरेज हिंदी का गोल्ड अवॉर्ड भी आजतक के ही खाते में गया. साहिल जोशी को बेस्ट पॉलिटिकल रिपोर्टर का गोल्ड अवॉर्ड मिला है. फील्ड रिपोर्टर का गोल्ड अवॉर्ड अरविंद ओझा ने अपने नाम किया है. बेस्ट वीडियो एडिटर के लिए आजतक के शो 'वंदे मातरम्' कोस्ट गार्ड को गोल्ड अवॉर्ड मिला. ENBA ने इंडिया टुडे ग्रुप के 50 साल पूरे होने पर ग्रुप को विशेष सम्मान दिया.
यह उपलब्धि सिर्फ अवॉर्ड्स तक सीमित नहीं है, बल्कि उस टीमवर्क, मेहनत और जमीनी पत्रकारिता की पहचान है, जिसने सालों से दर्शकों का भरोसा कायम रखा है और देश की मीडिया इंडस्ट्री में इंडिया टुडे ग्रुप को अग्रणी बनाए रखा है.
अंग्रेजी - बेस्ट चैनल
इंडिया टुडे को बेस्ट अंग्रेजी चैनल ऑफ द ईयर का सम्मान दिया गया.
हिंदी - बेस्ट चैनल
आजतक को बेस्ट हिंदी चैनल ऑफ द ईयर का सम्मान दिया गया.
बेस्ट इन डेप्थ सीरीज – हिंदी
फास्टैग फ्रॉड – आजतक – सिल्वर
बेस्ट न्यूज कवरेज – इंग्लिश
ऑपरेशन सिंदूर – इंडिया टुडे – सिल्वर
लोकसभा 2024 – इंडिया टुडे – गोल्ड
बेस्ट न्यूज कवरेज – हिंदी
राम मंदिर – आजतक – ब्रॉन्ज
अच्छी खबर सच्ची खबर – गुड न्यूज टुडे – सिल्वर
उत्तरकाशी क्लाउडबर्स्ट – आजतक – गोल्ड
बेस्ट न्यूज कवरेज – इंटरनेशनल
इंटरनेशनल इंग्लिश: यूएस इलेक्शन 2024 – इंडिया टुडे – गोल्ड