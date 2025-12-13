ENBA Awards में आजतक की बादशाहत बरकरार, बेस्ट हिंदी न्यूज चैनल समेत इन कैटेगरी में मिले अवॉर्ड्स

ENBA 2025 अवॉर्ड में एक बार फिर सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल 'आजतक' ने धूम मचाई है. 'आजतक' ने अलग-अलग कैटेगरी में ढेर सारे अवार्ड जीते हैं. आजतक को फिर देश के सर्वश्रेष्ठ हिंदी न्यूज चैनल के अवॉर्ड से नवाजा गया है. इंडिया टुडे ग्रुप के ही इंडिया टुडे टीवी को बेस्ट अंग्रेजी न्यूज चैनल का अवॉर्ड मिला.

टीवी टुडे नेटवर्क के न्यूज डायरेक्टर सुप्रिय प्रसाद को बेस्ट न्यूज डायरेक्टर का सम्मान मिला. वहीं अंजना ओम कश्यप को बेस्ट न्यूज एंकर हिंदी का गोल्ड अवॉर्ड मिला. बेस्ट टॉक शो का गोल्ड अवॉर्ड भी आजतक को मिला जिसमें अंजना ओम कश्यप ने अमित शाह का इंटरव्यू लिया था. सामाजिक मुद्दे पर बेस्ट कवरेज का अवॉर्ड 'दस्तक' शो को मिला.

बेस्ट करंट अफेयर्स प्रोग्राम का गोल्ड अवॉर्ड भी 'हेलिकॉप्टर शॉट' ने जीता और अंजना ओम कश्यप ने सम्मान हासिल किया. बेस्ट करंट अफेयर्स प्रोग्राम का सिल्वर अवॉर्ड भी महाकुंभ स्पेशल से जुड़े 'अदभुत, अविश्वसनीय, अकल्पनीय' के लिए श्वेता सिंह को मिला.

बेस्ट न्यूज कवरेज हिंदी का गोल्ड अवॉर्ड भी आजतक के ही खाते में गया. साहिल जोशी को बेस्ट पॉलिटिकल रिपोर्टर का गोल्ड अवॉर्ड मिला है. फील्ड रिपोर्टर का गोल्ड अवॉर्ड अरविंद ओझा ने अपने नाम किया है. बेस्ट वीडियो एडिटर के लिए आजतक के शो 'वंदे मातरम्' कोस्ट गार्ड को गोल्ड अवॉर्ड मिला. ENBA ने इंडिया टुडे ग्रुप के 50 साल पूरे होने पर ग्रुप को विशेष सम्मान दिया.

यह उपलब्धि सिर्फ अवॉर्ड्स तक सीमित नहीं है, बल्कि उस टीमवर्क, मेहनत और जमीनी पत्रकारिता की पहचान है, जिसने सालों से दर्शकों का भरोसा कायम रखा है और देश की मीडिया इंडस्ट्री में इंडिया टुडे ग्रुप को अग्रणी बनाए रखा है.

अंग्रेजी - बेस्ट चैनल

इंडिया टुडे को बेस्ट अंग्रेजी चैनल ऑफ द ईयर का सम्मान दिया गया.

हिंदी - बेस्ट चैनल

आजतक को बेस्ट हिंदी चैनल ऑफ द ईयर का सम्मान दिया गया.



बेस्ट इन डेप्थ सीरीज – हिंदी

फास्टैग फ्रॉड – आजतक – सिल्वर

बेस्ट न्यूज कवरेज – इंग्लिश

ऑपरेशन सिंदूर – इंडिया टुडे – सिल्वर

लोकसभा 2024 – इंडिया टुडे – गोल्ड

बेस्ट न्यूज कवरेज – हिंदी

राम मंदिर – आजतक – ब्रॉन्ज

अच्छी खबर सच्ची खबर – गुड न्यूज टुडे – सिल्वर

उत्तरकाशी क्लाउडबर्स्ट – आजतक – गोल्ड

बेस्ट न्यूज कवरेज – इंटरनेशनल

इंटरनेशनल इंग्लिश: यूएस इलेक्शन 2024 – इंडिया टुडे – गोल्ड

इंटरनेशनल हिंदी: वन मंथ वॉर – गाजा बॉर्डर रिपोर्ट – आजतक – सिल्वर

इंटरनेशनल हिंदी: वर्ल्ड कप कवरेज – आजतक – गोल्ड

बेस्ट न्यूज वीडियो – इंग्लिश

वायनाड सर्वाइवर स्टोरी – इंडिया टुडे – गोल्ड

श्वेता सिंह - सिल्वर अवार्ड

एंटरटेनमेंट कवरेज

बेस्ट कवरेज ऑफ एंटरटेनमेंट – इंग्लिश: अजीत एक्सक्लूसिव विद अक्षिता – इंडिया टुडे – गोल्ड

बेस्ट कवरेज ऑफ एंटरटेनमेंट – हिंदी: मथुरा – ब्रज की होली – आजतक – ब्रॉन्ज

बेस्ट कवरेज ऑफ एंटरटेनमेंट – हिंदी: रंगरसिया 2024 – आजतक – सिल्वर

ऑटो सेक्टर कवरेज – इंग्लिश

टेस्ला लॉन्च इन इंडिया – इंडिया टुडे – गोल्ड

सोशल इश्यूज कवरेज

बेस्ट कवरेज ऑन सोशल इश्यूज – इंग्लिश: गुरुग्राम एक्सोडस: बांग्ला-स्पीकिंग माइग्रेंट्स फ्ली एमिड पुलिस क्रैकडाउन – इंडिया टुडे – ब्रॉन्ज

बेस्ट कवरेज ऑन सोशल इश्यूज – हिंदी: दस्तक बेरोजगारी – आजतक – ब्रॉन्ज

बेस्ट कवरेज ऑन सोशल इश्यूज – हिंदी: लोकतंत्र में बेरोजगारी की लाइन कब तक? – आजतक – सिल्वर

बेस्ट कवरेज ऑन सोशल इश्यूज – हिंदी: दस्तक NEET – आजतक – गोल्ड

फूड एंड बेवरेजेज कवरेज

बेस्ट कवरेज ऑन फूड एंड बेवरेजेज – इंग्लिश: इलेक्शन ऑन माय प्लेट: चेन्नई – इंडिया टुडे – गोल्ड

बेस्ट कवरेज ऑन फूड एंड बेवरेजेज – हिंदी: लंच ब्रेक लोकसभा – आजतक – गोल्ड

ट्रैवल सेक्टर कवरेज – हिंदी

कैलाश मानसरोवर यात्रा स्पेशल – आजतक – गोल्ड

ब्रेकफास्ट शो

बेस्ट ब्रेकफास्ट शो – इंग्लिश: फर्स्ट अप: ऑपरेशन सिंदूर कवरेज – इंडिया टुडे – ब्रॉन्ज

बेस्ट ब्रेकफास्ट शो – हिंदी: शुभ समाचार – गुड न्यूज टुडे – गोल्ड

अर्ली प्राइम शो – हिंदी

7 बजे 7 सवाल – गुड न्यूज टुडे – सिल्वर

शंखनाद – आजतक – सिल्वर

हल्ला बोल – आजतक – गोल्ड

प्राइम टाइम और लेट प्राइम शो

बेस्ट प्राइम टाइम शो – इंग्लिश: न्यूज टुडे: कश्मीर स्पेशल – इंडिया टुडे – सिल्वर

बेस्ट लेट प्राइम टाइम शो – इंग्लिश: वर्ल्ड टुडे – गीता – इंडिया टुडे – सिल्वर

बेस्ट लेट प्राइम टाइम शो – इंग्लिश: इंडिया फर्स्ट – गौरव – इंडिया टुडे – गोल्ड

बेस्ट लेट प्राइम टाइम शो – हिंदी: वारदात – आजतक – गोल्ड

बिजनेस टॉक और मार्केट्स शो

बेस्ट बिजनेस चैनल टॉक शो – हिंदी: निर्मला सीतारमण – आजतक – सिल्वर

बेस्ट बिजनेस चैनल टॉक शो – इंग्लिश: मार्केट मास्टर्स बाय शैलेंद्र भटनागर – बिजनेस टुडे – ब्रॉन्ज

बेस्ट बिजनेस चैनल टॉक शो – इंग्लिश: मार्केट गुरु बाय साक्षी बत्रा – बिजनेस टुडे – सिल्वर

बेस्ट बिजनेस चैनल ब्रेकफास्ट शो – इंग्लिश: ओपनिंग शो बाय साक्षी बत्रा – बिजनेस टुडे – गोल्ड

बेस्ट हिंदी न्यूज डायरेक्टर

सुप्रिया प्रसाद



एंकर



बेस्ट एंकर – इंग्लिश: राजदीप सरदेसाई – इंडिया टुडे – सिल्वर

बेस्ट एंकर – हिंदी: अंजना ओम कश्यप – आजतक – गोल्ड

बेस्ट एंकर – ईस्टर्न रीजन – बंगाली: इंद्रजीत कुंडू – आजतक बांग्ला – गोल्ड

रिपोर्टिंग अवार्ड्स

बेस्ट स्पॉट न्यूज रिपोर्टिंग – इंग्लिश: एयर इंडिया प्लेन क्रैश – प्रीति चौधरी – इंडिया टुडे – सिल्वर

बेस्ट स्पॉट न्यूज रिपोर्टिंग – इंग्लिश: ऑपरेशन सिंदूर (मई 2025) – शिवानी शर्मा – इंडिया टुडे – गोल्ड

बेस्ट कंटीन्यूइंग कवरेज बाय अ रिपोर्टर – इंग्लिश: श्रेया चटर्जी – इंडिया टुडे – सिल्वर

बेस्ट कंटीन्यूइंग कवरेज बाय अ रिपोर्टर – हिंदी: अशरफ वानी – आजतक – गोल्ड

वीडियोग्राफर – हिंदी

राजवंश – आजतक – ब्रॉन्ज

हेलीकॉप्टर शॉट – लोकसभा इलेक्शन – आजतक – सिल्वर

वंदेमातरम – सर क्रीक – आजतक – गोल्ड

बेस्ट वीडियो एडिटर – इंग्लिश

आगाज़ – इंडिया टुडे – सिल्वर

जब वी मेट – वनतारा – इंडिया टुडे – गोल्ड

बेस्ट वीडियो एडिटर – हिंदी

चुनाव @ LOC – दर्द पूरा – आजतक – ब्रॉन्ज

वंदेमातरम – कोस्ट गार्ड – आजतक – गोल्ड

बेस्ट न्यूज प्रोड्यूसर

बेस्ट न्यूज प्रोड्यूसर – इंग्लिश: जपनीत वढेरा – लोकसभा इलेक्शन – इंडिया टुडे – गोल्ड

बेस्ट न्यूज प्रोड्यूसर – हिंदी: यश – आजतक – गोल्ड

मोस्ट इम्पैक्टफुल न्यूज पर्सनालिटी – इंग्लिश/हिंदी

राजदीप सरदेसाई – इंडिया टुडे – गोल्ड

राइजिंग स्टार इन न्यूज ब्रॉडकास्टिंग – इंग्लिश/हिंदी

मनीषा झा – आजतक – ब्रॉन्ज

सिमरनजीत कौर रैनू – इंडिया टुडे – सिल्वर

जेसिका गोयल – इंडिया टुडे – सिल्वर

अर्पिता आर्य – आजतक – गोल्ड

बेस्ट न्यूज पॉडकास्ट होस्ट – इंग्लिश/हिंदी

गौरव सावंत – इंडिया टुडे – सिल्वर

तीन ताल – कमलेश, कुलदीप, आसिफ

बेस्ट एंटरटेनमेंट एंड लाइफस्टाइल जर्नलिस्ट – इंग्लिश/हिंदी

साना फरजीन – इंडिया टुडे – गोल्ड

बेस्ट पॉलिटिकल जर्नलिस्ट – इंग्लिश/हिंदी

नागार्जुन द्वारकानाथ – इंडिया टुडे – ब्रॉन्ज

मौसमी सिंह – इंडिया टुडे – सिल्वर

साहिल जोशी – इंडिया टुडे – गोल्ड

बेस्ट बिजनेस एंड फाइनेंस जर्नलिस्ट – इंग्लिश/हिंदी

सिद्धार्थ ज़राबी – बिजनेस टुडे – गोल्ड

बेस्ट इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट – इंग्लिश/हिंदी

मुनिश पांडे – गोल्ड

बेस्ट फील्ड रिपोर्टर – इंग्लिश/हिंदी

अशरफ वानी – आजतक – ब्रॉन्ज

दीपेश त्रिपाठी – इंडिया टुडे – सिल्वर

अरविंद ओझा – गोल्ड

बेस्ट बिजनेस चैनल एंकर

साक्षी बत्रा – बिजनेस टुडे – गोल्ड

बेस्ट चैनल या प्रोग्राम प्रोमो – हिंदी

1 करोड़ यूट्यूब सब्सक्राइबर्स – यूपी तक – सिल्वर

बेस्ट डिजिटल मीडिया न्यूज चैनल – हिंदी

क्राइम तक – गोल्ड

