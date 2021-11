Eastern Railway: टी20 क्रिकेट मैच के लिए आज चलेंगी ये EMU स्पेशल ट्रेनें, देखें टाइम शेड्यूल

Eastern Railway News: भारत-न्यूजीलैंड के बीच 21 नवंबर को कोलकाता के ईडन गार्डन्स में होने वाले तीसरे टी-20 वर्ल्ड कप क्रिकेट मैच के लिए पूर्व रेलवे (Eastern Railway) स्पेशल ट्रेनें चला रहा है. पूर्व रेलवे ने ट्वीट के जरिए जानकारी दी कि सियालदह डिवीजन ने एक जोड़ी यानी दो ईएमयू स्पेशल ट्रेन (EMU Special Trains) चलाने का फैसला किया है.

रेलवे की ओर से मिली जानकारी के अनुसार, प्रिंसेप घाट से बारासात के लिए ईएमयू स्पेशल ट्रेन 21 नवंबर को 11 बजे चलेगी जो देर रात 00.15 बजे बारासात पहुंचेगी. वहीं, बीबीडी बाग से बरुईपुर के लिए ईएमयू स्पेशल ट्रेन 21 नवंबर को बीबीडी बाग से 10.50 बजे प्रस्थान करेगी. जो देर रात 00.05 बजे बरुईपुर पहुंचेगी.

