चुनाव आयोग से हुई गलती, पहले त्रिपुरा-मेघालय वोटिंग की तारीखों में किया बदलाव, फिर सुधारी भूल

त्रिपुरा और मेघालय चुनाव की तारीखों को लेकर भारतीय चुनाव आयोग से भूल हो गई. दरअसल पूर्वोत्तर के तीन राज्य त्रिपुरा, मेघालय और नागालैंड में चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है. इसको लेकर जारी की गई एक प्रेस रिलीज में तारीखों में बदलाव कर दिया गया. हालांकि आयोग ने भूल को तुरंत सही भी कर लिया.

शुक्रवार को चुनाव आयोग ने त्रिपुरा, मेघालय और नागालैंड के चुनाव को लेकर नोटिफिकेशन जारी किया था. इसमें त्रिपुरा और मेघालय की तारीखों में बदलाव हो गया था, हालांकि ये खबर वायरल होते ही ECI ने फौरन उस गलती को ठीक कर लिया.

चुनाव आयोग ने त्रिपुरा में 16 फरवरी को होने वाले चुनावों को 27 फरवरी और मेघालय में 27 फरवरी को होने वाले चुनावों को 16 फरवरी करने की घोषणा कर दी थी. इसके अलावा नागालैंड के चुनाव में कोई बदलाव नहीं किया गया था. चुनाव आयोग ने अपनी गलती सुधार दी थी.

*Inadvertent typing mistake* in polling dates rectified in press note uploaded on ECI site "General Election to the Legislative Assemblies of Meghalaya, Nagaland & Tripura -Media Coverage during the period referred to in Section 126 of the R.P. Act, 1951"https://t.co/T9m4ojmqCZ pic.twitter.com/jP96k6dFTS