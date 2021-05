कोरोना संकट के बीच ईद मना रहा है देश, राष्ट्रपति-पीएम मोदी समेत दिग्गजों ने दी बधाई

कोरोना की दूसरी लहर से लड़ रहे देशवासी आज ईद का पावन त्योहार मना रहे हैं. अलग-अलग राज्यों ने अपने यहां गाइडलाइन्स जारी की हैं और लोगों से घरों में ही ईद मनाने को कहा है. राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत देश के दिग्गजों ने शुक्रवार को देशवासियों को ईद की मुबारकबाद दी.



राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने ट्वीट कर देशवासियों को बधाई दी, उन्होंने लिखा कि सभी देशवासियों को ईद मुबारक! यह त्योहार, आपसी भाईचारे और मेल-जोल की भावना को मजबूत करने तथा स्वयं को मानवता की सेवा करने के लिए फिर से समर्पित करने का अवसर है. आइए, हम कोविड-19 से निपटने के लिए सभी नियमों के पालन करने का तथा समाज व देश की भलाई के लिए काम करने का संकल्प लें.



प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी देशवासियों की ईद की बधाई दी. पीएम मोदी ने अपने ट्वीट में लिखा कि ईद-उल-फितर के अवसर पर सभी लोगों को शुभकामनाएं. हर किसी के अच्छे स्वास्थ्य की कामना है. हम सभी की कोशिशों से हम इस वैश्विक महामारी को मात देंगे और मानवता के लिए एकजुट होकर काम करेंगे. ईद मुबारक.

Best wishes on the auspicious occasion of Eid-ul-Fitr. Praying for everyone’s good health and well-being. Powered by our collective efforts, may we overcome the global pandemic and work towards furthering human welfare.



Eid Mubarak!