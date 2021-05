असम में फिर हिली धरती, सुबह-सुबह महसूस हुए भूकंप के झटके

कोरोना काल की मुश्किलों से इतर इस वक्त में तमाम तरह की चुनौतियां सामने आ रही हैं. सोमवार को असम के नागौन इलाके में सुबह-सुबह भूकंप के झटके महसूस किए गए. हालांकि, रिक्टर स्केल पर इनकी तीव्रता 3.0 ही दर्ज की गई है.



जानकारी के मुताबिक, ये भूकंप के झटके सुबह करीब 7 बजकर पांच मिनट पर महसूस किए गए. अभी तक किसी बड़े जान-माल के नुकसान की जानकारी नहीं है.

Earthquake of magnitude 3.0 on the Richter scale occurred at 0705 hours near Nagaon, Assam: National Center for Seismology