Earthquake in Manipur: भारी बारिश के बीच मणिपुर में महसूस किए गए भूकंप के झटके

देश के कई राज्यों में भारी बारिश जारी है. इसी बीच शुक्रवार को मणिपुर में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं. बताया जा रहा है कि ये भूकंप के झटके सुबह 10.02 बजे महसूस किए गए. इनकी तीव्रता रिक्टर पैमाने पर 4.5 बताई गई. अच्छी बात ये है कि मणिपुर में किसी तरह के कोई जानमाल के नुकसान की खबर नहीं आई है.

नेशनल सेंटर फॉर सीस्मोलॉजी के मुताबिक, भूकंप की तीव्रता 4.5 थी. इनका केंद्र मणिपुर के मोइरंग से 100 किमी साउथ ईस्ट में जमीन से 110 किमी नीचे थे. इससे पहले शुक्रवार को ही अफगानिस्तान में ही भूकंप के झटके महसूस किए गए.

Earthquake of Magnitude:4.5, Occurred on 23-09-2022, 10:02:16 IST, Lat: 23.83 & Long: 94.45, Depth: 110 Km ,Location: 100km SE of Moirang, Manipur, India for more information Download the BhooKamp App https://t.co/ODRPtTMDYS@Indiametdept @ndmaindia pic.twitter.com/4aAHsOgQ2H