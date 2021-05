अमेरिकी समकक्ष ब्लिंकन से मिले एस जयशंकर, कोरोना समेत कई मसलों पर चर्चा

अमेरिका दौरे पर गए भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अमेरिकी समकक्ष एंटनी ब्लिंकन से मुलाकात की. इस दौरान विश्व के दो मजबूत राष्ट्रों के प्रतिनिधियों ने कई अहम मसले पर बातचीत की.

ब्लिंकन ने कहा कि भारत और अमेरिका के आपसी संबंध काफी मजबूत और महत्वपूर्ण हैं. यह समय के साथ और मजबूत हो रहे हैं. मुझे काफी खुशी हो रही है कि भारत के विदेश मंत्री अमेरिका आए हैं. हमारे पास बातचीत के लिए काफी कुछ है. मुकालात के दौरान जयशंकर और ब्लिंकन ने कई व्यापक मुद्दों पर चर्चा की. इनमें कोरोना राहत, इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में सहयोग, पर्यावरण की चुनौतियां, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल जैसे मसलों पर चर्चा हुई.

इसके अलावा दोनों ने क्षेत्रीय मुद्दों पर भी बातचीत की. म्यांमार में सैन्य तख्तापलट, अफगानिस्तान को समर्थन साथ -साथ आर्थिक और क्षेत्रीय प्राथमिकताओं पर सहयोग जारी रखने को लेकर भी बातचीत हुई. प्रवक्ता नेड प्राइस की तरफ से जारी बयान में बताया गया कि एंटन ब्लिंकन ने भारतीय विदेश मंत्री का स्वागत किया और दोनों के बीच तमाम अहम मसलों पर बातचीत हुई.

US: EAM S Jaishankar meets Secretary of State Antony Blinken.



"US & India are working together on so many of most important challenges of our time -- one that are having profound impact on our citizens. We're united in confronting COVID-19 together," Blinken says pic.twitter.com/m0WVFzizCl