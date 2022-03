ISKCON India ने कहा- बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यक मारे जा रहे हैं...अफसोस कि संयुक्त राष्ट्र चुप है

इस्कॉन इंडिया (ISKCON India) के उपाध्यक्ष राधारमण दास ने होली की पूर्व संध्या पर बांग्लादेश के ढाका में इस्कॉन मंदिर में तोड़फोड़ की घटना की निंदा करते हुए इसे दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया है. दास ने ट्विटर पर लिखा कि डोल यात्रा और होली समारोह की पूर्व संध्या पर यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है.

उन्होंने लिखा, "हमें आश्चर्य है कि संयुक्त राष्ट्र हजारों असहाय बांग्लादेशी और पाकिस्तानी अल्पसंख्यकों की पीड़ा के लिए मूक है. इतने सारे हिंदू अल्पसंख्यकों ने अपनी जान, संपत्ति खो दी है, लेकिन अफसोस है कि संयुक्त राष्ट्र चुप है.

It's very very unfortunate incident on the eve of Dol Yatra & Holi celebrations. Just few days ago, United Nations passed a resolution declaring 15th March as International day to combat Islamophobia. We are surprised that same United Nations.....1/3 https://t.co/aMci2GdQdv