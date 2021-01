ट्रैक्टर रैली को दिल्ली पुलिस की मंजूरी, सिंघु, टिकरी और गाजीपुर बॉर्डर से किसान कर सकेंगे एंट्री

कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शनकारी किसानों को दिल्ली में 26 जनवरी के मौके पर ट्रैक्टर रैली निकालने की इजाजत मिल गई है. दिल्ली की 3 जगहों से (सिंघु बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर और गाजीपुर बॉर्डर) बैरिकेड्स को हटाकर कुछ किलोमीटर तक अंदर आने पर सहमति बनी है. वहीं, रैली में गड़बड़ी की आशंका को देखते हुए दिल्ली पुलिस ने पाकिस्तान के 308 ट्विटर हैंडल भी मार्क किए हैं.

दिल्ली पुलिस के स्पेशल कमिश्नर दीपेंद्र पाठक ने कहा कि आज किसानों के साथ अच्छा संवाद रहा. पूरे सम्मान के साथ ट्रैक्टर रैली की हमारी कोशिश है. गणतंत्र दिवस परेड के बाद इन तीन जगहों से किसान ट्रैक्टर रैली के लिए एंट्री कर सकेंगे. उन्होंने कहा कि टिकरी बॉर्डर से प्रवेश करने पर 63-64 किलोमीटर के स्ट्रेच, सिंघु बॉर्डर से 62-63 किलोमीटर के स्ट्रेच और गाजीपुर बॉर्डर से 46 किलोमीटर के स्ट्रेच की अनुमति है. ट्रैक्टरों को इस तरह से लाया जाए कि मार्च शांतिपूर्ण और अनुशासित तरीके से हो.

The tractor rally will enter Delhi from Tikri, Singhu & Ghazipur borders & return to its originating points. From Singhu, it will pass through Kanjhawala, Bawana, Auchandi border, KMP Expressway & then return to Singhu:Dependra Pathak, Special CP, Intelligence, Delhi Police (1/2) https://t.co/SAgWiDXC4g