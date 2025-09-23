scorecardresearch
 

Feedback

वैवाहिक रिश्ते में बाहरी हस्तक्षेप से आई दरार के बाद हर्जाना मांग सकती है पत्नी, दिल्ली HC का फैसला

दिल्ली हाई कोर्ट ने एक महिला द्वारा 'एलिनेशन ऑफ अफेक्शन' (AoA) के लिए हर्जाने की मांग करने वाले मुकदमे को अनुमति दी है. कोर्ट ने कहा कि व्यभिचार को अपराध की श्रेणी से हटाने का मतलब यह नहीं है कि शादी के बाहर के संबंधों के कानूनी नतीजे नहीं होंगे.

Advertisement
X
एलिनेशन ऑफ अफेक्शन मामले में कोर्ट ने सुनाया फैसला (File Photo: ITG)
एलिनेशन ऑफ अफेक्शन मामले में कोर्ट ने सुनाया फैसला (File Photo: ITG)

दिल्ली हाई कोर्ट ने एक पत्नी द्वारा 'एलिनेशन ऑफ अफेक्शन' (Alienation of Affection)यानी किसी तीसरे शख्स की वजह से संबंध में विवाद होने के मामले में हर्जाना मांगने वाला मुकदमा दर्ज करने की अनुमति दे दी है. 

पत्नी ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया है कि एक महिला ने जानबूझकर उसके वैवाहिक रिश्ते में हस्तक्षेप किया, जिससे रिश्ता टूट गया. 

कोर्ट ने कहा कि जोसेफ शाइन मामले में व्यभिचार को अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया गया था, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि शादी के बाहर संबंध बनाने की छूट मिल गई है, जिसके नागरिक या कानूनी परिणाम नहीं होंगे.

सम्बंधित ख़बरें

'उदयपुर फिल्म' को लेकर कोर्ट में हुई सुनवाई
'उदयपुर फाइल्स' फिल्म पर दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई, याचिकाकर्ताओं के लिए होगी स्क्रीनिंग 
Delhi HC grants pre-arrest bail to man facing theft charges in Thailand
थाईलैंड में चोरी का आरोप, प्रत्यर्पण कार्यवाही और कानूनी राहत... गिरफ्तारी से पहले हाई कोर्ट ने दी जमानत 
दिल्ली हाईकोर्ट ने मध्य प्रदेश के पत्रकार को दी सुरक्षा.
भिंड SP से बताया जान का खतरा, दिल्ली हाईकोर्ट ने MP के पत्रकार को दी सुरक्षा 
CBI को अपने ही 3 अफसरों से पूछताछ करनी है
दिल्ली HC के आदेश पर अपने ही 3 अफसरों को CBI ने हिरासत में लिया, होगी पूछताछ 
Police personnel stand guard outside the Tihar jail. (Photo: PTI/File)
तिहाड़ से मकबूल भट्ट और अफजल गुरु की कब्रें हटाने की मांग, दिल्ली HC में याचिका दाखिल 

वैवाहिक संबंधों में हस्तक्षेप...

पत्नी का आरोप है कि दूसरी महिला के हस्तक्षेप की वजह से उसका वैवाहिक संबंध खत्म हो गया. कोर्ट ने कहा कि इस तरह के हस्तक्षेप की प्रकृति और यह स्वैच्छिक था या नहीं, यह सब कुछ ट्रायल के दौरान तय किया जाएगा. कोर्ट ने यह भी कहा कि इस तरह के मामलों में किसी तीसरे पक्ष के खिलाफ नुकसान की मांग करने वाली कार्रवाई को नागरिक अदालत में किया जा सकता है, क्योंकि वैवाहिक कानून में ऐसा कोई उपाय नहीं है. कोर्ट ने कहा कि पति और महिला, या कोई भी शख्स, यह बात समझ ले कि उनके कार्यों के परिणाम और प्रभाव होते हैं. 

Advertisement

यह भी पढ़ें: दिल्ली हाई कोर्ट में आज होगा 6 नए जजों का शपथ ग्रहण, कॉलेजियम का भी होगा पुनर्गठन

कोर्ट ने कहा कि पति का आचरण किसी बाहरी प्रभाव का नतीजा था या पूरी तरह से उसकी अपनी मर्जी से था, यह एक तथ्यात्मक सवाल है, जिसे सबूतों के जरिए स्थापित किया जाएगा. कोर्ट ने यह भी माना कि भारत में 'एलिनेशन ऑफ अफेक्शन' के आधार पर हर्जाना मांगने वाले किसी भी सिविल मुकदमे में कोई राहत नहीं दी गई है, क्योंकि यह अवधारणा अभी तक औपचारिक रूप से लागू नहीं हुई है.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement
    Advertisement