IPS मामले में ममता को केजरीवाल का साथ, दिल्ली CM बोले- राज्य के अधिकारों में दखल दे रहा केंद्र

पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव की जंग से पहले केंद्र और राज्य सरकार में ठन गई है. भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा के काफिले पर बीते दिनों हमला हुआ. जिसके बाद केंद्र ने तीन IPS अफसरों को दिल्ली वापस बुलाया, लेकिन ममता सरकार ने उन्हें भेजने से इनकार किया है. अब इस पूरे विवाद पर ममता बनर्जी को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का साथ मिला है. केजरीवाल ने ममता का समर्थन करते हुए केंद्र सरकार पर निशाना साधा है.



दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने लिखा कि बंगाल के प्रशासन में केंद्र द्वारा दखल देना बिल्कुल गलत है. चुनाव से पहले ये केंद्र द्वारा राज्यों के अधिकारों को खत्म करने की कोशिश है. ऐसा कदम उठाकर संघीय ढांचे पर हमला किया गया और उसे कमजोर करने की कोशिश की गई है.



I condemn the Centre’s blatant interference in the Bengal administration. Encroaching on the rights of states by attempting to transfer police officers to Centre just before elections, is an assault on federalism and an attempt to destabilize. https://t.co/sbxpZl0Nn2