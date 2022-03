Rain Alert: तमिलनाडु के तटीय इलाकों में मंडराया खतरा, मौसम विभाग ने जारी किया ये अलर्ट

बंगाल की खाड़ी के दक्षिण-पश्चिम में बना कम दबाव वाला क्षेत्र तमिलनाडु के उत्तरी तट की तरफ बढ़ते हुए निम्न दबाव वाले क्षेत्र में तब्दील हो रहा है. जिससे तेज हवाओं के साथ भारी बारिश होने की संभावना है.

भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के अनुसार, इसके अगले 36 घंटे के दौरान यह पश्चिम-उत्तर-पश्चिम की तरफ श्रीलंका के पूर्वी तट के साथ-साथ उत्तरी तमिलनाडु तट की ओर बढ़ सकता है. जिससे तमिलनाडु और आस-पास के इलाकों में भारी से बहुत भारी बारिश का अनुमान है.

IMD के मुताबिक, 5 मार्च को तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल के तटीय इलाकों में गरज के साथ भारी बारिश होने की संभावना है. जबकि कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है. इसके अलावा 5 मार्च को दक्षिण तटीय आंध्र प्रदेश और रायलसीमा में भी हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है.

Deep Depression over southwest Bay of Bengal about 310 km north-northeast of Trincomalee (Sri Lanka), 300km east-northeast of Nagappattinam (Tamil Nadu).To move northwestwards till 5th March evening and then west-southwestwards towards north Tamil Nadu Coast during next 36 hrs. pic.twitter.com/F1ykBkqDXu