कोलकाताः Covaxin के तीसरे चरण का ट्रायल शुरू, बंगाल के मंत्री ने लगवाया टीका

भारत के स्वदेशी COVID-19 वैक्सीन कोवैक्सिन (Covaxin) के तीसरे चरण का ट्रायल बुधवार को कोलकाता में शुरू हुआ, जिसमें बंगाल के मंत्री फिरहाद हकीम ने पहली डोज ली. भारत बायोटेक द्वारा तैयार किए जा रही वैक्सीन कोलकाता में आईसीएमआर-नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कॉलरा एंड एंटरिक डिसीज (एनआईसीईडी) में अपने तीसरे चरण के विनियामक परीक्षण से गुजर रहा है.

फिरहाद हकीम, राज्य के शहरी विकास मंत्री उन 100 वालंटियर्स में से पहले वालंटियर हैं जिन्हें नई वैक्सीन लगाई जाएगी. मंत्री हकीम ने कहा, 'मुझे विश्वास है कि यह ट्रायल सफल होगा. मैं इसका हिस्सा बनकर काफी भाग्यशाली महसूस कर रहा हूं. उन्होंने मुझे इसमें शामिल संभावित खतरों के बारे में समझाया. अगर मेरी भागीदारी अगर वैक्सीन की प्रक्रिया को गति देने में मदद करती है तो मैं इसके लिए तैयार हूं. मुझे उम्मीद है कि इस देश के लोगों को जल्द से जल्द यह वैक्सीन मिल जाएगी.' साथ ही यह भी कहा कि पूरी प्रक्रिया के बारे में डरने की कोई बात नहीं थी.

इससे पहले दिन में बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने आईसीएमआर सुविधा में नियामक परीक्षण का उद्घाटन किया.

Inaugrated Phase III Regulatory Trial of COVAXIN at ICMR-NICED @ICMRDELHI today at 11 am at ICMR NICED II Building at Kolkata. pic.twitter.com/2ppGsxq6cr