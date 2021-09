फिर डराने लगा है कोरोना! 24 घंटे में 47 हजार नए मरीज, 500 से ज्यादा मौतें

Coronavirus In India Updates: देश में एक बार फिर कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी होने लगी है. स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार, आज भारत में कोरोना के 47 हजार से अधिक मामले दर्ज किए गए हैं. इसके मुकाबले ठीक होने वालों की संख्या कम है. पिछले 24 घंटों में कोरोना से मरने वालों की संख्या 509 है.

मंत्रालय के आंकड़े के अनुसार, गुरुवार को 47,092 कोरोना मामलों के कुल संख्या 3,28,57,937 हो गई है. इसी के साथ एक्टिव केस 3,89,583 है और अब तक कोरोना से ठीक होने वालों की संख्या 3,20,28,825 हो गई है. देश में अब तक कोरोना से 4,39,529 लोगों की मौत हो चुकी है.

India reports 47,092 new #COVID19 cases, 35,181 recoveries and 509 deaths in last 24 hours, as per Health Ministry



Total cases: 3,28,57,937

Active cases: 3,89,583

Total recoveries: 3,20,28,825

Death toll: 4,39,529



Total vaccination: 66,30,37,334 (81,09,244 in last 24 hours) pic.twitter.com/SJDvg3FQOH