Coronavirus In India Updates: देश में कोरोना के 38,792 नए मामले, 24 घंटे में 624 मरीजों की मौत

Coronavirus In India Updates: भारत में कोरोना के 38,792 नए मामले सामने आए हैं जिसके बाद कुल पॉजिटिव मामलों की संख्या 3,09,46,074 हो गई है. हालांकि, देश में कोरोना से होने वाली मौतों का सिलसिला कम होने का नाम नहीं ले रहा है. पिछले 24 घंटे में देश में हुईं 624 नई मौतों के बाद कुल मौतों की संख्या 4,11,408 हो गई है.

स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटे में 41,000 मरीज डिस्चार्ज हुए हैं जिसके बाद कुल ठीक हो चुके मरीजों की संख्या 3,01,04,720 हो गई है. देश में सक्रिय मामलों की कुल संख्या 4,29,946 है. पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस की 37,14,441 वैक्सीन लगाई गईं, जिसके बाद कुल वैक्सीनेशन का आंकड़ा 38,76,97,935 पहुंच गया.

India reports 38,792 new #COVID19 cases, 41,000 recoveries, and 624 deaths in the last 24 hours, as per Health Ministry



Total cases: 3,09,46,074

Total recoveries: 3,01,04,720

Active cases: 4,29,946

Death toll: 4,11,408



Total vaccinated: 38,76,97,935 (37,14,441 in last 24 hrs) pic.twitter.com/wroOjdz1hc