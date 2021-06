Corona Updates: देश में एक्टिव केस से ज्यादा ठीक होने वालों की संख्या, 24 घंटे में 1,647 मौतें

Corona Updates: देश में कोरोना की रफ्तार अब सुस्त हो रही है. पिछले कई दिनों ने कोरोना के मामलों में गिरावट दर्ज की जा रही है. 24 घंटों में कोरोना के 60,753 नए मामले सामने आए हैं. इस दौरान कोरोना के 97,743 मरीज ठीक हो गए हैं. इसी आंकड़े के साथ देश में अब तक 2,86,78,390 मरीज ठीक हो चुके हैं. स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार, 24 घंटों के दौरान 1,647 मरीजों की मौत भी हो गई है,

गौरतलब है कि भारत में 74 दिनों बाग कोरोना मरीजों की संख्या (एक्टिव मामले) 8 लाख से कम हो गए हैं. फिलहाल, देश में कोरोना के 7,60,019 एक्टिव केस हैं.

