Coronavirus Today Updates: 24 घंटे में कोरोना के नए केस फिर 42 हजार के पार, 40 फीसदी मरीज केवल केरल से

Coronavirus Today Updates: भारत में मंगलवार को कोरोना वायरस से 42,015 लोग संक्रमित पाए गए. जिसके बाद देश में कुल पॉजिटिव मामलों की संख्या 3,12,16,337 (Covid-19 cases in india) हो गई. वहीं, 3,998 नई मौतों के बाद कुल मौतों की संख्या 4,18,480 हो गई है. पिछले 24 घंटे में ठीक होने वाले मरीजों की संख्या नए संक्रमित मरीजों के मुकाबले कम है.

स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटे में कुल 36,977 मरीज डिस्चार्ज हुए हैं, जिसके बाद कुल ठीक होने वाले मरीजों की संख्या 3,03,90,687 हो गई है. वर्तमान में देश में सक्रिय मामलों की कुल संख्या (Active caseload) 4,07,170 है. वहीं, डेली पॉजिटिविटी रेट (Daily positivity rate) 2.27 प्रतिशत है जो पिछले 30 दिनों से 3 फीसदी से कम पर बना हुआ है.

देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस की 34,25,446 वैक्सीन लगाई गईं, जिसके बाद कुल वैक्सीनेशन का आंकड़ा 41,54,72,455 पर पहुंच गया. देश भर के कुल नए मामलों में 77.89 फीसदी केस सिर्फ 5 राज्यों से सामने आए हैं. वहीं, 40.1 फीसदी मामले अकेले केरल से आए हैं.

India reports 42,015 new #COVID19 cases, 36,977 recoveries, and 3,998 deaths in the last 24 hours, as per the Union Health Ministry. Daily positivity rate at 2.27%, less than 3% for 30 consecutive days. pic.twitter.com/uDhIYgKOUn