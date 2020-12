कोरोना: दिल्ली में 10 दिन में 31 फीसदी घटे एक्टिव केस, जानें यूपी-बिहार समेत बाकी राज्यों का हाल

भारत में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 96.44 लाख पहुंच गया है. इस बीच अच्छी खबर ये है कि कुल संक्रमितों में से 91 लाख से अधिक मरीज कोरोना को मात देकर ठीक हो चुके हैं. जिसके साथ राष्ट्रीय दर बढ़कर 94.37 प्रतिशत हो गई है. देश में फिलहाल कोरोना के 4 लाख से अधिक एक्टिव केस हैं. वहीं, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कोरोना मरीजों के ग्राफ में तेजी से कमी आई है. कोरोना रिकवरी रेट 94 फीसदी पहुंचने से मरीजों की संख्या घटी है.



दिल्ली में घटा कोरोना मरीजों का ग्राफ

दिल्ली में 26 नवंबर से 5 दिसंबर के बीच एक्टिव मामले 38,734 से घटकर 26,678 हुए हैं. दिल्ली में पिछले 10 दिनों में कोरोना के एक्टिव मामलों में करीब 31 फीसदी की गिरावट आई है जबकि पॉजिटिव मामलों की कुल संख्या में 6.9% की बढ़ोतरी हुई है. राजधानी दिल्ली में रविवार को संक्रमण के सिर्फ 2,706 नए मामले सामने आए जबकि 69 संक्रमित मरीजों ने दम तोड़ दिया. बता दें कि कोरोना संक्रमण की दर 4 फीसदी से भी नीचे आ गई है. 21 अक्टूबर के बाद संक्रमित मरीजों की संख्या सबसे कम रही है. दिल्ली में अब 25 हजार से कम एक्टिव केस हैं.

I am glad that the third wave also seems to be getting weak. Delhi fought a v difficult war against corona. https://t.co/LuBMVDiylH