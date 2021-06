Corona Updates: देश में कोरोना का रिकवरी रेट बढ़ा, 73 दिनों बाद एक्टिव केस 8 लाख से नीचे, 24 घंटे में 1,587 मौतें

लगातार कम हो रहे कोरोना वायरस के मामलों के बीच देश में पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना के 62,480 नए केस सामने आए हैं. वहीं, इस दौरान 88,977 मरीजों के ठीक होने की खबर है. इसी के साथ देश में ठीक होने वाले कुल कोरोना मरीजों की संख्या 2,85,80,647 पहुंच गई है. पिछले 24 घंटे में कोरोना की 1,587 नई मौतें हुई हैं, इन आंकड़ों के साथ ही देश में कोरोना से होने वाली मौतों की संख्या 3,83,490 हो गई है.

भारत में कोरोना के एक्टिव मामलों की संख्या में कमी आई है. भारत में 73 दिनों बाद कोरोना के मरीजों की संख्या (एक्टिव मामले) 8 लाख से नीचे आई है. वर्तमान में देश में कोरोना के 7,98,656 एक्टिव केस हैं.

India reports 62,480 new #COVID19 cases, 88,977 discharges & 1,587 deaths in last 24 hrs, as per Health Ministry



Total cases: 2,97,62,793

Total discharges: 2,85,80,647

Death toll: 3,83,490

Active cases: 7,98,656 (below 8 lakh after 73 days)



Vaccination: 26,89,60,399 pic.twitter.com/hhd9c2krzs