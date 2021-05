कोरोना: US से 125,000 रेमडेसिविर लेकर भारत पहुंचा विमान, जर्मनी से आए 4 ऑक्सीजन कंटेनर

देश कोरोना महामारी की जबरदस्त मार झेल रहा रहा है. कोरोना के बढ़ते मामलों और ऑक्सीजन व अन्य स्वास्थ्य सामाग्री की कमी के बीच संकट और गहराता जा रहा है. भारत में कोरोना के नए मामले चार लाख का आंकड़ा पार कर गए हैं. ऐसे में विदेशी मुल्कों से भारत में मदद भेजी जा रही है.

इसी कड़ी में अमेरिका की तरफ से भेजे गए रेमडेसिविर की 125000 शीशियां सोमवार को दिल्ली एयरपोर्ट पहुंची. इस सप्लाई से रेमडेसिविर की किल्लत से निपटने के लिए थोड़ी मदद जरूर मिलेगी. उधर, कोरोना वायरस संकट के बीच ऑक्सीज आपूर्ति के लिए भारतीय वायुसेना ने पूरी ताकत झोंक दी है.

वहीं भारतीय वायुसेना के सी-17 एयरक्राफ्ट ने 4 क्रायोजेनिक ऑक्सीजन टैंकर जर्मनी से एयरलिफ्ट कर हिंडन एयरबेस पर पहुंचाया. इसके अलावा 450 ऑक्सीजन सिलेंडर भी ब्रिटेन से एयरलिफ्ट कर चेन्नई एयरबेस पर पहुंचाया गया. भारतीय वायुसेना ने इस बात की जानकारी दी.

Indian Air Force C-17s are airlifting 4 cryogenic oxygen containers from Frankfurt in Germany to Hindon airbase in Delhi and 450 oxygen cylinders from Brize Norton in the UK to the Chennai airbase in Tamil Nadu: Indian Air Force pic.twitter.com/BCcAL3SPmI