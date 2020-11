गुलाम नबी आजाद ने फिर पार्टी को दिखाया आईना, कहा- 72 सालों में सबसे निचले पायदान पर कांग्रेस

कांग्रेस इन दिनों बुरे दौर से गुजर रही है और चुनावों में देश की सबसे पुरानी पार्टी का प्रदर्शन लगातार खराब होता जा रहा है. हाल ही में बिहार विधानसभा चुनाव और अन्य राज्यों में हुए उपचुनाव में कांग्रेस का प्रदर्शन शर्मनाक रहा, खराब प्रदर्शन पर पार्टी के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद ने कहा कि चुनाव में हार से हम सभी चिंतित हैं. हमारे लोगों का जमीनी स्तर पर लोगों से संपर्क खत्म हो गया है.

हाल में हुए चुनाव में कांग्रेस के खराब प्रदर्शन पर वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद ने कहा, 'हम सभी हार को लेकर चिंतित हैं, खासकर बिहार और उपचुनाव परिणामों के बारे में. मैं हार के लिए नेतृत्व को दोष नहीं देता. पार्टी से जुड़े हमारे लोगों का जमीनी स्तर पर संपर्क खत्म हो गया है. लोगों का पार्टी से प्यार होना चाहिए. पिछले 72 सालों में कांग्रेस सबसे निचले पायदान पर है.'

समाचार एजेंसी एएनआई के साथ साक्षात्कार में कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद ने कहा कि चुनाव पांच सितारा संस्कृति से जरिए नहीं जीते जाते हैं. आज के नेताओं के साथ सबसे बड़ी समस्या यह है कि अगर उन्हें पार्टी का टिकट मिलता है, तो वे पहले पांच सितारा होटल बुक कराते हैं. यदि कोई उबड़-खाबड़ सड़क है तो वे उस पर नहीं जाएंगे. उन्होंने कहा कि अब पांच सितारा संस्कृति को छोड़ने का वक्त आ गया है. जब तक इसे नहीं छोड़ेंगे तब तक कोई चुनाव नहीं जीता जा सकता.

Polls aren't worn by 5-star culture. Problem with leaders today is if they get a party ticket, they first book a 5-star hotel. They won't go if there's a rough road. Till the time 5-star culture is given up, one can't win elections: Congress leader Ghulam Nabi Azad https://t.co/ZztM1gJMor pic.twitter.com/HggaZNu3dZ

पार्टी के पदाधिकारियों पर बरसते हुए आजाद ने कहा कि पार्टी के पदाधिकारियों को अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी. जब तक उन्हें पदाधिकारी नियुक्त नहीं किया जाता, तब तक वे कहीं नहीं जाएंगे, लेकिन अगर सभी पदाधिकारी चुने जाते हैं, तो वे अपनी जिम्मेदारी समझेंगे. अब वक्त है कि हर किसी को पार्टी में पद दिया जाए.

Office bearers should understand their responsibility. Till the time, office bearers are appointed, they won't go. But if all office bearers are elected, then they will understand their responsibility. Right now, anyone gets any post in the party: Congress Leader Ghulam Nabi Azad https://t.co/SQ2iSzt7Rd pic.twitter.com/TXsKyXA9Sp