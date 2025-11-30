पत्नी पर अवैध संबंध का शक, हत्या कर शव के साथ ली सेल्फी, लिखा-'धोखे की कीमत मौत'

कोयंबटूर से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी की हत्या कर उसके शव के साथ सेल्फी लेकर सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दी. आरोपी की इस क्रूर हरकत ने पूरे क्षेत्र में सनसनी फैला दी है.

और पढ़ें

अलग रह रही थी पत्नी, पति को था शक

तमिलनाडु के तिरुनेलवेली निवासी बालामुरुगन की शादी प्रिया से हुई थी और दोनों के तीन बच्चे हैं. कुछ घरेलू विवादों के कारण प्रिया कोयंबटूर में एक महिला हॉस्टल में रहकर नौकरी कर रही थीं. इसी दौरान बालामुरुगन को शक था कि पत्नी का किसी और से संबंध है, जिसके चलते वह लगातार उससे नाराज़ रहता था.

हॉस्टल में पहुंचकर बोला- मेरे साथ चलो, पत्नी ने किया इनकार

घटना वाले दिन बालामुरुगन अचानक उस हॉस्टल पहुंच गया, जहां प्रिया रहती थीं. उसने पत्नी से उसके साथ चलने की मांग की, लेकिन प्रिया ने यह कहते हुए इनकार कर दिया कि वह उसके साथ नहीं जाएगी. इसी बात पर दोनों में विवाद शुरू हो गया और मामला बढ़ता चला गया.

छुपा रखा था हथियार, मौके पर ही कर दी हत्या

गुस्से में आकर बालामुरुगन ने अपने पास छुपाकर रखी गई दरांती निकाली और प्रिया पर हमला कर दिया. वार इतनी गंभीर थी कि प्रिया की मौके पर ही मौत हो गई. खून से लथपथ शव वहीं जमीन पर पड़ा रहा और आरोपी वहीं उसके बगल में बैठा रहा.

Advertisement

शव के साथ ली सेल्फी, लिखा-'धोखे की कीमत मौत'

सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि हत्या करने के बाद बालामुरुगन ने पत्नी के खून से सने शव के साथ सेल्फी ली और उसे सोशल मीडिया पर स्टेटस के रूप में पोस्ट कर दिया. कैप्शन में उसने लिखा- 'धोखे की कीमत मौत है.' यह देखकर लोगों में दहशत फैल गई और तुरंत पुलिस को सूचना दी गई.

पुलिस ने किया गिरफ्तार

रतनापुरी पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी को वहीं से गिरफ्तार कर लिया. पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और मामले की जांच शुरू कर दी है. हत्या और साइबर सबूतों से जुड़े पहलुओं की भी जांच की जा रही है.

---- समाप्त ----