देशभर में क्रिसमस की धूम, PM मोदी समेत इन नेताओं ने दी देशवासियों को बधाई

दुनियाभर में आज क्रिसमस डे मनाया जा रहा है. उल्लास और उमंग से भर देने वाले इस उत्सव को लेकर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, Prime Minister Narendra Modi) कांग्रेस नेता राहुल गांधी (Rahul Gandhi) समेत कई नेताओं ने देशवासियों को क्रिसमस की शुभकामनाएं दी हैं. प्रधानमंत्री मोदी ने सभी के स्वस्थ रहने के साथ ही समृद्धि की कामना की है. वहीं नितिन गडकरी ने इसे समाज में एकता और भाईचारे को मजबूत करने वाला बताया.

आज पूरा विश्व क्रिसमस मना रहा है. इस मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा सभी को क्रिसमस की बधाई. हम यीशु मसीह के जीवन और महान शिक्षाओं को याद करते हैं, जिन्होंने सेवा, दया और नम्रता पर सबसे अधिक जोर दिया. सभी स्वस्थ एवं समृद्ध रहें.

Christmas greetings to everyone! We recall the life and noble teachings of Jesus Christ, which placed topmost emphasis on service, kindness and humility. May everyone be healthy and prosperous. May there be harmony all around. — Narendra Modi (@narendramodi) December 25, 2021

वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी देशवासियों को क्रिसमस की बधाई दी. उन्होंने कहा सभी को क्रिसमस की बधाई. आप सभी लोगों के स्वास्थ्य, खुशी और सद्भाव की कामना करता हूं.

Christmas greetings to everyone!



Wishing you all health, happiness and harmony. pic.twitter.com/rSk08ronxd — Rahul Gandhi (@RahulGandhi) December 25, 2021

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा आप और आपके परिवार को क्रिसमस की बधाई. आपका क्रिसमस आनंदमय, समृद्ध और स्वस्थ हो.

Merry Christmas to you and your family. May your Christmas be joyous, prosperous, and healthy. — Arvind Kejriwal (@ArvindKejriwal) December 25, 2021

वहीं केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा त्योहार मनाने वाले सभी लोगों को #MerryChristmas. ये त्योहार हमारे समाज में एकता और भाईचारे के बंधन को मजबूत करे.