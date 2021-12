Bipin Rawat Helicopter Crash: हादसे से चंद सेकेंड पहले का वीडियो आया सामने, ब्लैक बॉक्स भी मिला

तमिलनाडु के कुन्नूर में हुए हेलिकॉप्टर हादसे में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (सीडीएस) जनरल बिपिन रावत, उनकी पत्नी मधुलिका रावत समेत 13 लोगों की मौत हो गई है. इस हादसे से पहले का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें हेलिकॉप्टर हवा में उड़ता हुआ दिखाई दे रहा है. इस वीडियो को एक पर्यटक ने बनाया है. इसकी पुष्टि आजतक नहीं करता है.

न्यूज एजेंसी ANI की ओर से एक वीडियो जारी किया गया है. दावा किया जा रहा है कि यह वीडियो सीडीएस जनरल बिपिन रावत के उसी Mi-17 हेलिकॉप्टर का है, जो हादसे का शिकार हो गई थी. इसे एक पर्यटक ने बनाया. हेलिकॉप्टर घने कोहरे के बीच दिखाई दे रहा है. बताया जा रहा है कि यह वीडियो हादसे से कुछ सेकंड पहले का है.

#WATCH | Final moments of Mi-17 chopper carrying CDS Bipin Rawat and 13 others before it crashed near Coonoor, Tamil Nadu yesterday



(Video Source: Locals present near accident spot) pic.twitter.com/jzdf0lGU5L