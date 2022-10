बुलेट ट्रेन का कर रहे इंतजार? रेलवे ने बताया क्या है प्रोजेक्ट का हाल

Bullet Train Progress Report: रेलवे अपने सिस्टम को प्रतिदिन अपग्रेड कर रहा है. नई हाईस्पीड ट्रेनें लॉन्च की जा रही हैं. हाल ही में देश की चौथी वंदे भारत ट्रेन लॉन्च की गई है. यात्रियों को हाई-क्लास सुविधा देने और उन्हें गंतव्य तक जल्द पहुंचाने के लिए जल्द ही भारतीय रेलवे बुलेट ट्रेन लॉन्च कर रहा है. सरकार की मानें तो बुलेट ट्रेन की स्पीड 320 किलोमीटर प्रति घंटे होगी. बुलेट ट्रेन से अहमदाबाद से मुंबई के बीच का सफर 2 घंटे 7 मिनट में पूरा हो जाएगा. अभी इन दो शहरों के बीच बस से सफर करने पर 9 घंटे और ट्रेन से 6 घंटे का समय लगता है.'

प्रधानमंत्री मोदी के महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट में से एक

बुलेट ट्रेन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सबसे महत्वकांक्षी प्रोजेक्ट के तौर पर जाना जाता है. इसका लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. बुलेट ट्रेन को लेकर अबतक कितना काम हो चुका है और किन कामों को करना बाकी है, इसपर रेलवे ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से प्रोगेस रिपोर्ट भी शेयर किया है.

कितना काम हो चुका है पूरा

रेल मंत्रालय के मुताबिक 22.46% काम हो चुका है. गुजरात में 98.87 फीसदी, दादर और नागर हवेली में 100 फीसदी और महाराष्ट्र में 95.45 फीसदी भूमि अधिग्रहण सरकार द्वारा किया जा चुका है. गुजरात में अबतक 188.28 किलोमीटर पाइलिंग का काम किया जा चुका है. 96.32 पियर वर्क भी पूरा कर लिया गया है. इसके लिए 7.84 किलोमीटर का गिर्डर भी बनाया जा चुका है.

Bullet Train Progress Report:



Overall Physical Progress- 22.46%

Overall Land Acquisition Status - 97.82%

• Gujarat- 98.87%

• DNH- 100%

• Maharashtra- 95.45%



Completed Works in Gujarat

- 188.28 Km Pile Work

- 96.32 Km Pier Work

