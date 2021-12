हेलिकॉप्टर क्रैश में कैसे हुआ CDS बिपिन रावत का निधन? सुब्रमण्यम स्वामी के सवाल, सुप्रीम कोर्ट से जांच की मांग

तमिलनाडु के कुन्नूर में हुए हेलिकॉप्टर हादसे में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (सीडीएस) बिपिन रावत के निधन के बाद बीजेपी के राज्यसभा सांसद डॉ. सुब्रमण्यम स्वामी ने सुप्रीम कोर्ट के सीटिंग जज से उच्च स्तरीय जांच की मांग की है. इससे पहले शिवसेना के राज्यसभा सांसद संजय राउत भी हेलिकॉप्टर हादसे पर संदेह जाहिर कर चुके हैं.

बीजेपी सांसद डॉ. सुब्रमण्यम स्वामी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट ट्विटर पर एक वीडियो जारी कर कहा, 'हेलिकॉप्टर हादसे में सीडीएस बिपिन रावत के निधन ने सभी लोगों को हैरान कर दिया है.' उन्होंने कहा कि वो बेहद बेबाक अधिकारी और स्वस्थ्य व्यक्ति थे, जिन्हें बहुत से लोग पसंद नहीं करते होंगे.

'निष्पक्ष जांच की की जरूरत'

स्वामी ने अपने वीडियो संदेश में सवाल उठाया कि इतने हाई रेटेड एयरक्राफ्ट का इस तरह दुर्घटनाग्रस्त होना निष्पक्ष जांच की मांग करता है. इतने शीर्ष अधिकारी का रूस से खरीदे गए हेलिकॉप्टर में मौत, अपने आप में अनूठी घटना है.

अपने वीडियो संदेश में ताइवान के शीर्ष सैन्य अफसर के हेलिकॉप्टर हादसे में मौत का हवाला देते हुए स्वामी ने सुप्रीम कोर्ट के मौजूदा जज की निगरानी में हादसे की जांच की मांग की है.

स्वामी ने कहा कि हाल ही में ताइवान में शीर्ष सैन्य अधिकारी के हेलिकॉप्टर हादसे में मारे जाने के बाद उस देश की राय है कि इसमें चीन का हाथ है. लेकिन यहां (भारत) सरकार जोर देकर कह रही है कि खराब मौसम की वजह से यह हादसा हुआ है. देश के 95 फीसदी लोगों को सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा है, इसलिए सीटिंग जज से ही इसकी जांच कराई जानी चाहिए.

