फेसबुक हेटस्पीच: BJP विधायक राजा सिंह बोले- मेरा कोई पेज नहीं, पूछा- कांग्रेस के दबाव में हो रहा काम?

फेसबुक हेटस्पीच मामला लगातार गंभीर होता जा रहा है. इस मसले पर बीते दिन संसदीय समिति की बैठक भी हुई. हैदराबाद से भारतीय जनता पार्टी के विधायक राजा सिंह के साथ पक्षपात को लेकर भी चर्चाएं जोरों पर थीं. इस बीच अब राजा सिंह की ओर से सफाई दी गई है. बीजेपी विधायक ने कहा कि ऐसी खबरें चल रही हैं कि मुझे फेसबुक ने बैन किया है, लेकिन मैं अप्रैल 2019 से ही फेसबुक पर नहीं हूं.

बता दें कि फेसबुक ने गुरुवार को अपने एक बयान में कहा कि हमने राजा सिंह के फेसबुक पेज को बैन कर दिया है. उनके पेज ने फेसबुक के नियमों का उल्लंघन किया है. पिछले कई दिनों से फेसबुक पर भाजपा नेताओं का पक्ष लेने का आरोप लग रहा था.



राजा सिंह की ओर से बयान में कहा गया, ‘मैं अप्रैल 2019 से ही फेसबुक पर नहीं हूं. ऐसे में मेरा कोई पेज फेसबुक ने बैन नहीं किया है. 2018 में मैंने हैदराबाद साइबर क्राइम को चिट्ठी लिखी थी कि मेरे फेसबुक पेज को किसी ने हैक कर लिया है. उसके बाद मैंने फिर एक नया पेज शुरू किया था, जो कि अप्रैल 2019 में बंद हो गया था.

My official Facebook Verified page has been hacked. I have given a written complaint to cyber crime department of @hydcitypolice look into this matter at the earliest. @CPHydCity @TelanganaDGP pic.twitter.com/vDflMPc49O