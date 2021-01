Bird Flu से दहशत! देश के इन 6 राज्यों में वायरस की पुष्टि, दिल्ली-छत्तीसगढ़ में अलर्ट

देश में कोरोना के बीच अब बर्ड फ्लू (Bird Flu) ने भी तेजी से पैर पसारने शुरू कर दिए हैं. भारत के छह राज्यों में अब तक बर्ड फ्लू की पुष्टि हो चुकी है, जबकि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और छत्तीसगढ़ में पक्षियों के सैंपल लैब में भेजे गए हैं. हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान और केरल में बर्ड फ्लू की पुष्टि हो चुकी है. मध्य प्रदेश और केरल से बढ़कर बर्ड फ्लू के वायरस ने चार राज्यों को अपनी चपेट में ले लिया है.

The collected samples have been submitted to a laboratory in Palam for sending them to National Institute of High-Security Animal Disease, ICAR, Bhopal on January 9 and to a lab in Jalandhar: Office of Delhi Deputy CM https://t.co/FcJxO1UWmE