फर्जी वैक्सीन कैंप: BJP का ममता सरकार पर हल्ला बोल, कोलकाता में प्रदर्शन, कार्यकर्ता हिरासत में

पश्चिम बंगाल में सामने आए फर्जी कोरोना टीकाकरण कैंप (Fake Corona vaccination drive) मामले में भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) की तरफ से आज यानी सोमवार को राज्य की तृणमूल कांग्रेस (TMC) सरकार को घेरा जा रहा है. प्रदर्शन कर रहे बीजेपी कार्यकर्ता कोलकाता की सड़कों पर हैं. पार्टी के प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष भी जमकर TMC पर निशाना साध रहे हैं. घोष के अलावा शुभेंदु अधिकारी, सौमित्र खान जैसे बड़े लोग भी प्रदर्शन का हिस्सा हैं.

राज्य की ममता बनर्जी सरकार पर हमला बोलते हुए दिलीप घोष ने कहा, 'यहां फर्जी वैक्सीन लगाई गई. राज्य की कानून व्यवस्था की स्थिति खराब हो चुकी है.' बीजेपी ने फर्जी टीकाकरण मामले की सीबीआई जांच की मांग उठाई है. बता दें कि फर्जी टीकाकरण मामले में मुख्य आरोपी देबांजन देब को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है. इसके बाद उसके तीन और सहयोगी भी पकड़े गए थे.

पुलिस ने की बैरिकेडिंग, कई को हिरासत में लिया

कोलकाता में प्रदर्शन को रोकने के लिए भारी संख्या में पुलिसबल तैनात है. कई जगहों पर बैरिकेडिंग भी की गई है. मिली जानकारी के मुताबिक, वॉटर कैनन का भी इंतजाम किया गया है, जिनका जरूरत पड़ने पर इस्तेमाल होगा. दरअसल, कोलकाता पुलिस की तरफ से बीजेपी को एक चिट्ठी लिखी गई थी. इसमें कहा गया था कि कोविड प्रोटोकॉल की वजह से रैली नहीं निकाली जा सकती क्योंकि इस दौरान किसी भी धार्मिक, राजनीतिक जमावड़े की इजाजत नहीं है.

West Bengal | BJP workers stage protest over fake #COVID vaccination drive case, in Kolkata



"Fake vaccines are being admistered. The law & order situation has been ruined," State party chief Dilip Ghosh pic.twitter.com/GtSYruEK9Y