असम: मुठभेड़ में मारे गए DNLA के 6 आतंकी, भारी मात्रा में हथियार और गोला-बारूद बरामद

असम के कार्बी अनलोंग जिले में रविवार सुबह सुरक्षा बलों के साथ भीषण मुठभेड़ में डिमासा नेशनल लिबरेशन आर्मी (DNLA) के छह विद्रोही मारे गए. सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ स्थल से भारी मात्रा में हथियार और गोला-बारूद भी बरामद किया था, जिसमें एके (AK) सीरीज राइफलें भी शामिल हैं. जानकारी के मुताबिक यह मुठभेड़, कार्बी आंगलोंग जिले के धनसिरी के पास मिसिबैलम इलाके में हुई.



इलाके में एक विद्रोही समूह की मौजूदगी के बारे में खुफिया जानकारी के आधार पर, कार्बी आंगलोंग जिला पुलिस, दीमा हसाओ जिला पुलिस और असम राइफल्स ने संयुक्त रूप से रविवार की तड़के अभियान शुरू किया था.



एक शीर्ष पुलिस अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि दोनों पक्षों की ओर से भारी राउंड की गोलीबारी हुई, जिसके बाद छह विद्रोही मारे गए हैं. पुलिस और असम राइफल्स की टुकड़ियों ने मौके से बड़ी संख्या में हथियार और गोला-बारूद बरामद किया है.



क्लिक करें- उग्रवादी संगठन ULFA-I ने ONGC कर्मचारी को किया रिहा, सुरक्षा बल करेंगे पूछताछ

In an early morning operation by @assampolice and Assam Rifles, six DNLA terrorists were neutralised in Dhansiri area of Karbi Anglong district. Large cache of arms & ammunition also recovered. @adgpi