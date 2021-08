असम के CM हिमंत सरमा बोले- सीमा पर जो हुआ वो किसी को स्वीकार नहीं, बातचीत से होगा हल

असम और मिजोरम के बीच जारी सीमा विवाद अब आरोप-प्रत्यारोप के बाद बातचीत की तरफ बढ़ गया है. दोनों असम और मिजोरम की तरफ से बातचीत के जरिए समाधान निकालने पर जोर दिया जा रहा है. इसी कड़ी में असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने भी एक ट्वीट किया है. उन्होंने नॉर्थ-ईस्ट की अस्मिता को जिंदा रखने पर जोर दिया है.

बातचीत के जरिए समाधान- हिमंता

हिमंता ने ट्वीट में लिखा है कि हमारा मुख्य उदेश्य नॉर्थ-ईस्ट की अस्मिता को जिंदा रखना है. असम-मिजोरम सीमा पर जो भी कुछ हुआ वो दोनों राज्यों को स्वीकार नहीं है. मेरी मिजोरम के मुख्यमंत्री से बात हुई है. जब उनका क्वारंटीन खत्म होगा, वे मुझसे बात करेंगे. सिर्फ बातचीत के जरिए ही सीमा विवाद को सुलझाया जाएगा. अब सीएम हिमंता की तरफ से बातचीत की पैरवी तब की गई है जब मिजोरम के मुख्यमंत्री जोरमथंगा ने वर्तमान परिस्थितियों पर चिंता जाहिर की और बर्लिन जैसी स्थिति उत्पन्न ना होने पर जोर दिया.

Our main focus is on keeping the spirit of North-East alive. What happened along the Assam-Mizoram border is unacceptable to the people of both states. Honble CM @ZoramthangaCM had promised to call me post his quarantine. Border disputes can only be resolved through discussion