Owaisi बोले- नहीं लेंगे सरकार की सुरक्षा, दिल्ली में चाहिए बुलेट प्रूफ गाड़ी और एक हथियार, शाह को लिखेंगे चिट्ठी

ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी (Asaduddin Owaisi) ने केंद्र सरकार की ओर से दी जा रही जेड कैटेगरी की सुरक्षा लेने से इनकार कर दिया है. ओवैसी का कहना है कि उन्हें बुलेट प्रूफ गाड़ी और एक हथियार रखने की अनुमति मिलनी चाहिए लेकिन सरकार की सुरक्षा नहीं लेंगे.

'आजतक' से खास बातचीत में ओवैसी ने कहा, मेरी जान की कीमत पीलू खान, अकबर और अखलाक से बढ़कर नहीं है. आप (सरकार) जब सबको सुरक्षा देंगे तो सांसद को सुरक्षा मिलेगी ही. आप यह नहीं कह सकते कि मेरी जान की कीमत उन गरीबों से ज्यादा है.

ओवैसी ने कहा कि गृह मंत्री अमित शाह को चिट्ठी लिखकर वह दिल्ली में अपने लिए बुलेट प्रूफ गाड़ी की मांग करेंगे. साथ ही वह एक लॉक हथियार रखकर सावधानी बरतेंगे. उसकी भी परमिशन सरकार से मांगेंगे, लेकिन सरकार की सुरक्षा नहीं लेंगे.

देश के साथ बीजेपी को भी नुकसान

ओवैसी ने आगे कहा, मुझ पर गोली चलाने वाले लड़के कट्टरपंथी हो चुके हैं. कट्टरपंथ से भारत की एकता और अखंडता को खतरा है. एआईएमआईएम चीफ ने चेताया कि कट्टरपंथ एक तथ्य है जो देश के साथ साथ बीजेपी को भी नुकसान पहुंचाएगा.

हमलावरों पर UAPA क्यों नहीं लग रहा?



उन्होंने सरकार से सवाल किया कि जिन कट्टरपंथी लड़कों ने यह हमला किया है, और उन पर यूएपीए (UAPA) क्यों नहीं लगाया गया? जबकि यही कानून एक फेसबुक पोस्ट करने या भाषण देने तक पर थोप दिया जाता है.

तो क्या हम पर गोलियां बरसाई जाएंगी?



जब ओवैसी से पूछा गया कि आपके कथित भड़काऊ भाषणों को लेकर आरोपी उग्र हुए थे? इस पर एआईएमआईएम नेता ने उल्टा सवाल दागा कि अगर हमारी कोई बात किसी को पसंद नहीं आती तो क्या हम पर गोली बरसाई जाएंगी? पुलिस और न्यायपालिका देश में किस काम के लिए है? कोई कानून को अपने हाथ में नहीं ले सकता है. देखें VIDEO

एक ओवैसी मरेगा तो लाखों पैदा होंगे



अपने ऊपर हुए अटैक को लेकर सरकार पर हमलावर ओवैसी ने कहा कि गोली की दम पर हमारी आवाज और सोच नहीं दबाई जा सकती. अगर एक ओवैसी मरेगा तो लाखों पैदा होंगे.

हैदराबाद में प्रदर्शन



ओवैसी पर हमले के बाद उधर उनके गृह क्षेत्र हैदराबाद में प्रदर्शन शुरू हो गया है. हमले की निंदा करते हुए एआईएमआईएम समर्थकों सहित बड़ी संख्या में लोगों ने चारमीनार पर विरोध प्रदर्शन किया. इसके चलते शहर में भारी तादाद में सुरक्षाबलों को तैनात किया गया.

Security deployed as a large number of people including AIMIM supporters staged a protest at Charminar condemning the attack on Hyderabad MP and AIMIM chief Asaduddin Owaisi



AIMIM chief Asaduddin Owaisi ’s vehicle was fired upon in Uttar Pradesh yesterday. pic.twitter.com/7fOI4eNUW0