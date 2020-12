ओवैसी ने साधा फेसबुक पर निशाना, कहा- इस वजह से FB पर बैन नहीं हुआ बजरंग दल

एआईएमआईएम के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक पर निशाना साधा है. वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक खबर को री-ट्वीट करते हुए लिखा है कि फेसबुक बीजेपी को खुश रखने के लिए अल्पसंख्यकों के खिलाफ नफरत और हिंसा को बढ़ावा देता था.

अपने ट्वीट में ओवैसी ने लिखा है, "बजरंग दल और 2 अन्य समूहों को फेसबुक पर केवल इसलिए प्रतिबंधित नहीं किया गया था, क्योंकि वह (फेसबुक) बीजेपी नेताओं को नाराज नहीं करना चाहता था. फेसबुक ने यह भी आशंका जताई थी कि उसके कर्मचारियों और कार्यालयों पर हमला किया जा सकता था. बीजेपी को खुश रखने की लागत यह थी कि एफबी अल्पसंख्यकों के खिलाफ नफरत और हिंसा को बढ़ाता था."

Bajrang Dal & 2 other groups weren't banned on Facebook only because it didn't want to risk angering BJP leaders. FB also feared that its employees & offices will be attacked. The cost of keeping BJP happy was that FB ended up amplifying hate & violence against minorities [1/2] https://t.co/LUlnCssOwg