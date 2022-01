भारतीय सेना की ट्रेनिंग एकेडमी का विमान दुर्घटनाग्रस्त, दोनों ट्रेनी पायलट सुरक्षित

बिहार के गया में भारतीय सेना के अधिकारी प्रशिक्षण अकादमी (Indian Army’s Officers’ Training Academy) का एक विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया है. इस विमान में दो ट्रेनी पायलट सवार थे. शुक्रवार को उड़ान भरने के तुरंत बाद ही यह विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया.

गया अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे के निदेशक बंगाजीत साहा के मुताबिक, उड़ान भरने के बाद ही दुर्घटनाग्रस्त हुए इस विमान में सवार दोनों पायलट सुरक्षित हैं.

उन्होंने कहा कि जब पायलटों ने बोधगया ब्लॉक एक गांव से सटे खेतों में इमरजेंसी लैंडिंग करने की कोशिश की, तो ये दुर्घटना घटी. ग्रामीणों ने ट्रेनर विमान को नीचे गिरते देखा, तो मौके पर पहुंचे और कैडेटों को बाहर निकाला.

#WATCH | An aircraft of the Indian Army’s Officers’ Training Academy in Gaya, Bihar today crashed soon after taking off during training. Both the pilots in the aircraft are safe.



