अमेरिका ने लद्दाख विवाद पर की टिप्पणी तो भड़का चीन, बोला- तीसरा देश दखल ना दे

लद्दाख सीमा पर जारी विवाद को लेकर अमेरिका द्वारा की गई टिप्पणी पर अब चीन आगबबूला हो गया है. चीन की ओर से बयान दिया गया है कि भारत-चीन के मामले में कोई तीसरा पक्ष दखल ना दे.



बुधवार को भारत में चीन के एंबेसडर सुन वीदोंग ने ट्वीट किया. उन्होंने लिखा, ‘अमेरिका की ओर से चीन को लेकर दिए गए बयान को हमने देखा. भारत और चीन के सीमा विवाद पर किसी तीसरे पक्ष की ओर से दखल का हम घोर विरोध करते हैं. हम उम्मीद करते हैं कि अमेरिका के दूसरे देशों से संबंध किसी चिन्हित देश को टारगेट ना करें.’

We have noticed recent remarks with reference to #China by the #US side. We firmly oppose any third party meddling in #China-#India border issue and hope the #US relations with others not target any specific country.