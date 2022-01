PM का मणिपुर-त्रिपुरा दौरा: छात्राओं की कक्षाएं रद्द करने पर TMC ने साधा निशाना

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4 जनवरी को मणिपुर और त्रिपुरा का दौरा करेंगे. अपने इस दौरे पर, इम्फाल में प्रधानमंत्री, 4800 करोड़ रुपए की 22 विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और आधारशिला रखेंगे. इसके अलावा अगरतला में वह महाराजा बीर बिक्रम हवाई अड्डे पर, नए एकीकृत टर्मिनल भवन का उद्घाटन करेंगे और दो खास विकास परियोजनाओं का भी शुभारंभ करेंगे.

प्रधानमंत्री के इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, त्रिपुरा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ने छात्रों की कक्षाएं रद्द कर दीं, साथ ही छात्रों और स्टाफ को इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए भी कहा है. इसपर अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस (AITC) को पीएम पर हमला बोलने का मौका मिल गया.

अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस ने त्रिपुरा प्रौद्योगिकी संस्थान के प्रिंसिपल द्वारा जारी किए गए एक नोटिस पर, प्रधानमंत्री पर हमला बोला है. इस नोटिस में छात्रों, कर्मचारियों और फैकल्टी को त्रिपुरा में एनआईटीबी, एमबीबी हवाई अड्डे के उद्घाटन में हिस्सा लेने की सलाह दी गई थी. साथ ही, यही भी कहा गया था कि 4 जनवरी को कक्षाएं रद्द कर दी गई हैं, ताकि छात्र स्वामी विवेकानंद मैदान में होने वाले कार्यक्रम में शामिल हो सकें.

एआईटीसी ने एक ट्वीट में कहा, 'नरेंद्र मोदी जी का पाखंड उजागर हुआ! क्या शिक्षा और छात्रों की सुरक्षा, मोदी जी के लिए कभी प्राथमिकता नहीं होगी? कक्षाएं रद्द कर दी गईं, ताकि छात्र मोदी जी के कार्यक्रम में शामिल हो सकें! क्या वह इसी तरह भीड़ जुटाते हैं, कोविड के दौरान इतने सारे लोगों की जान जोखिम में डालकर? शर्म आनी चाहिए.

