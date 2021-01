एअर इंडिया की महिला पायलटों ने रचा इतिहास, नॉर्थ पोल के ऊपर से भरी उड़ान

एअर इंडिया (Air India) की महिला पायलटों की एक टीम ने दुनिया के सबसे लंबे हवाई मार्ग उत्तरी ध्रुव (नॉर्थ पोल) पर उड़ान भरने का कीर्तिमान रच दिया है. अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को शहर से उड़ान भरने के बाद यह टीम नॉर्थ पोल से होते हुए बेंगलुरु पहुंचेगी. इस दौरान करीब 16,000 किलोमीटर की दूरी तय करेगी. इसे लेकर लोगों में खासा उत्साह है. फ्लाइट की लोकेशन की जानकारी खुद एयर इंडिया अपने ट्विटर हैंडल से समय-समय पर दे रहा है. सिविल एविएशन मिनिस्टर हरदीप पुरी ने भी इसे लेकर ट्वीट किया है.

फिलहाल, विमान नॉर्थ पोल के ऊपर से गुजर चुका है. यह फ्लाइट नॉर्थ पोल के ऊपर से होते हुए और अटलांटिक मार्ग से बेंगलुरु पहुंचेगी. बता दें कि कैप्टन जोया अग्रवाल इस ऐतिहासिक उड़ान का नेतृत्व कर रही हैं. को-पायलट के तौर पर जोया के साथ कैप्टन पापागरी तनमई, कैप्टन शिवानी और कैप्टन आकांक्षा सोनवरे हैं.

#FlyAI : AI 176 from San Francisco to Bengaluru enters the Indian airspace and begins the final leg of its epic journey at an altitude of 37000 feet comfortably cruising at a speed of 557 knots/1032 kmph. @BLRAirport @flySFO pic.twitter.com/Jy7NS6d2iC

यह टीम आज सुबह 4 बजे के करीब बेंगलुरु पहुंचेगी. उड़ान भरने से पहले कैप्टन जोया ने बताया था कि, 'ध्रुवीय उड़ान पहले भी भरी गई है, लेकिन यह पहली बार है जब हमारे पास चालक दल में सभी महिलाएं हैं. 'भारत की बेटियां' अमेरिका की सिलिकॉन वैली से भारत की सिलिकॉन वैली तक उड़ान भरेंगी.'

वहीं, सैन फ्रांसिस्को से विमान के उड़ान भरने के बाद हरदीप पुरी ने अपने ट्वीट में लिखा कि, 'कॉकपिट में पेशेवर, टैलेंटेड और कॉन्फिडेंट महिला पायलटों ने एयर इंडिया के विमान से सैन फ्रांसिस्को से बेंगलुरु के लिए उड़ान भरी है. वे नॉर्थ पोल से गुजरेंगी. हमारी नारी शक्ति ने ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है.'

एक दूसरे ट्वीट में सिविल एविएशन मिनिस्टर ने लिखा कि सैन फ्रांसिस्को से बेंगलुरु तक का ये ऐतिहासिक सफर महिला पायलटों की वजह से वंदे भारत मिशन को और भी खास बनाती है. मिशन ने अब तक 46.5 लाख से अधिक लोगों की अंतर्राष्ट्रीय यात्रा की सुविधा प्रदान की है. फिलहाल, विमान नॉर्थ पोल क्रॉस करके के बाद भारतीय वायु क्षेत्र में प्रवेश कर चुका है.

The historic all woman cockpit crew polar flight from San Francisco to Bengaluru makes Vande Bharat Mission even more special.

The mission has so far facilitated international travel of more than 46.5 lakh people.

We continue to reach out to more with 24 air bubbles. pic.twitter.com/4WOt2eLbvp