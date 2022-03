कोयला तस्करी मामला: अभिषेक बनर्जी को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं, ईडी दफ्तर पहुंचे

कोयला तस्करी केस में टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी (Abhishek Banerjee) आज सोमवार को पूछताछ में शामिल होने के लिए प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के दिल्ली दफ्तर पहुंचे. इससे पहले उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में इस समन के खिलाफ याचिका दायर की थी. लेकिन कोर्ट ने इसपर आज तुरंत सुनवाई से इनकार कर दिया, जिसके बाद टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी को ईडी दफ्तर जाना पड़ा.

पश्चिम बंगाल के कथित कोयला घोटाले में PMLA के तहत केस दर्ज हुआ था. इसमें ममता बनर्जी के भतीजे और टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी और उनकी पत्नी रुजीरा बनर्जी का भी नाम आया था. इसलिए ईडी ने दोनों को पूछताछ के लिए समन किया था.

Delhi | TMC MP Abhishek Banerjee arrives at ED office in connection with an alleged coal scam pic.twitter.com/oTJTXIS5Iq