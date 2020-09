क्या है चीन का फ्यूचर प्लान, क्यों दिल्ली में फिर बढ़े कोरोना मरीज, सुनें 'आज का दिन'

अमेरिका के रक्षा मंत्रालय यानि पेंटागन ने चीनी सेना की ताकत पर एक रिपोर्ट जारी की है. पिछले 20 सालों से चीन की सैन्य ताकत पर सालाना रिपोर्ट जारी होती ही है. नाम है इसका- Military and Security Developments Involving the People’s Republic of China. रिपोर्ट इस साल भी आ गई है. मकसद इसका होता है चीनी सेना की वर्तमान क्षमता और भविष्य की तैयारियों के बारे में जानकारी इकट्ठा करना. इंडिया टुडे से बतौर सलाहकार जुड़े हैं रिटायर्ड कर्नल विनायक भट्ट. तैंतीस सालों तक भारतीय सेना का अपनी सेवाएं दे चुके हैं. वो बता रहे हैं कि इस रिपोर्ट में क्या खास है… और चीन का फ्यूचर प्लान क्या है… साथ ही वो बिंदु भी जिन पर भारत को फिक्रमंद होना चाहिए.

दो हफ्ते ही गुज़रे हैं जब दिल्ली का स्वास्थ्य विभाग कोरोना के मरीज़ों के कम होने पर अपनी पीठ थपथपा रहा था. दिल्ली मॉडल के कामयाब होने की बातें कही जा रही थीं, लेकिन अब इस दावे पर सवालिया निशान लग गया है.. क्योंकि मरीज़ों का आंकड़ा बढ़ने लगा है. आंकड़ा कुछ यूं है... रविवार को 3,256 नए मरीज़ सामने आए हैं जो आखिरी 72 दिनों में सबसे बड़ा नंबर है. कुल मरीज़ों की बात करूं तो दिल्ली में अब तक 1 लाख 91 हज़ार 449 लोग इनफेक्टेड हुए थे. इनमें 1 लाख 65 हज़ार 973 ठीक हो चुके हैं. अभी भी जिनका इलाज चल रहा है ऐसे मरीज़ 20,909 हैं. इंडिया टुडे की डेटा इंटेलिजेंस यूनिट में डेटा जर्नलिस्ट हैं रुक्मिणी. उनसे समझिए कि दिल्ली में सरकार का कोरोना को हरा देने का दावा जल्दबाजी क्यों कहा जा रहा है?

सुशांत सिंह राजपूत केस में ED, CBI के बाद अब ड्रग्स एंगल सामने आने के बाद नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानि NCB की एंट्री हो गई है. सात लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है. इनमें रिया चक्रवर्ती के भाई शौविक और सुशांत के हाउस मैनेजर सैमुअल मिरांडा को बीते गुरुवार को गिरफ्तार कर लिया गया था. उधर शनिवार को गिरफ्तार किए गए सुशांत के घर काम करने वाले दीपेश सावंत को भी नौ सितंबर तक एनसीबी हिरासत में भेज दिया गया है. रिया चक्रवर्ती से भी कल देर शाम तक पूछताछ होती रही और आज भी होगी. आजतक रेडियो के रिपोर्टर दिव्येश मुंबई में हैं और केस को फॉलो कर रहे हैं. वो बता रहे हैं कि NCB रिया से किस तरह के सवालों के जवाब चाह रही है और क्या उनकी ग़िरफ्तारी हो सकती है?

और ये भी जानिए कि 7 सितंबर की तारीख इतिहास के लिहाज़ से अहम क्यों है.. क्या घटनाएं इस दिन घटी थीं. अख़बारों का हाल भी पांच मिनटों में सुनिए और खुद को अप टू डेट कीजिए. इतना कुछ महज़ आधे घंटे के न्यूज़ पॉडकास्ट 'आज का दिन' में नितिन ठाकुर के साथ.

