Aaj Ki Taza Khabar: पढ़ें 8 दिसंबर 2025 की सुबह की टॉप खबरें और अन्य समाचार

बिग बॉस 19 का सफर खत्म हो गया और गौरव खन्ना ने ट्रॉफी के साथ 50 लाख रुपये अपने नाम किए, जबकि भरहाना भट्ट रनरअप रहीं. संसद में आज ‘वंदे मातरम्’ की 150वीं वर्षगांठ पर 10 घंटे लंबी चर्चा होगी, जिसकी शुरुआत प्रधानमंत्री मोदी करेंगे. अंतरराष्ट्रीय मोर्चे पर थाईलैंड ने कंबोडिया सीमा पर एक बार फिर एयर स्ट्राइक की है, जिससे तनाव बढ़ा है. इस बीच अमेरिका की अंडर सेक्रेटरी एलिसन हूकर भारत के पांच दिवसीय दौरे पर पहुंची हैं, जहां वे रणनीतिक और आर्थिक सहयोग पर बातचीत करेंगी. उधर पाकिस्तान ने विदेश मंत्री जयशंकर की टिप्पणी को "भड़काऊ और झूठा" बताते हुए आपत्ति दर्ज कराई है.

Bigg Boss 19: गौरव खन्ना ने उठाई बिग बॉस की चमचमाती ट्रॉफी, जीते 50 लाख रुपये

एक्टर गौरव खन्ना ने बिग बॉस 19 की ट्रॉफी अपने नाम कर ली है. गौरव खन्ना को बिग बॉस जीतने पर प्राइज मनी के तौर पर 50 लाख रुपये मिले हैं. वहीं, शो की रनरअप भरहाना भट्ट रहीं. बता दें कि टॉप-5 कंटेस्टेंट में गौरव खन्ना, सिंगर अमाल मलिक, एक्ट्रेस और पीस एक्टिविस्ट फरहाना भट्ट, स्टैंडअप कॉमेडियन प्रणित मोरे और इंफ्लुएंसर तान्या मित्तल शामिल थे.

वंदे मातरम् की 150वीं वर्षगांठ पर आज लोकसभा में 10 घंटे चर्चा, PM मोदी करेंगे शुरुआत

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को लोकसभा में 'वंदे मातरम्' की 150वीं वर्षगांठ पर बहस की शुरुआत करेंगे. रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह दूसरे वक्ता होंगे. विपक्ष की ओर से कांग्रेस के लोकसभा में उपनेता गौरव गोगोई और प्रियंका गांधी समेत कई सांसद हिस्सा लेने की उम्मीद है. इस बहस के लिए 10 घंटे का समय आवंटित किया गया है.

थाईलैंड का कंबोडिया पर एयर स्ट्राइक, 45 दिन पहले ही ट्रंप ने कराया था सीजफायर, F-16 से हमले कर रही है थाई सेना

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मध्यस्थता में हुए सीजफायर के बावजूद थाईलैंड ने एक बार फिर से कंबोडिया की सीमा पर एयर स्ट्राइक किया है. थाई सेना ने कम्बोडिया बॉर्डर पर F-16 को तैनात कर दिया है और कंबोडिया के बॉर्डर पर हमला कर रही है. इससे पहले दोनों देशों ने एक दूसरे पर सीजफायर समझौते का उल्लंघन करने का आरोप लगाया.

US की अंडर सेक्रेटरी का 5 दिवसीय भारत दौरा शुरू, रणनीतिक और आर्थिक संबंधों पर करेंगी चर्चा

अमेरिका की उप विदेश मंत्री एलिसन हूकर 7 से 11 दिसंबर तक भारत के पांच दिवसीय दौरे पर हैं. उनका उद्देश्य भारत-अमेरिका के बीच रणनीतिक और आर्थिक संबंधों को मज़बूत करना है. इस दौरे के दौरान वो दिल्ली में वरिष्ठ अधिकारियों से मुलाकात करेंगी. उनकी यात्रा का दूसरा चरण बेंगलुरु में होगा, जहां एलिसन हूकर भारतीय इसरो का दौरा करेंगी.

'गैर-जिम्मेदाराना और भड़काऊ...', विदेश मंत्री जयशंकर की टिप्पणी से तिलमिलाया पाकिस्तान

भारत के विदेश मंत्री एस. जयशंकर द्वारा पाकिस्तान की सैन्य व्यवस्था को कई सुरक्षा चुनौतियों की जड़ बताने वाले बयान पर पाकिस्तान ने आधिकारिक बयान जारी किया है. पाकिस्तान ने विदेश मंत्री के बयान को उत्तेजक, झूठा और गैर-जिम्मेदाराना करार दिया है. इससे पहले जयशंकर ने कहा था, "पाकिस्तान से तुलना करना हमारे प्रति अन्याय होगा."

नेपाल में चीन की फंडिंग वाले पोखरा एयरपोर्ट प्रोजेक्ट में भ्रष्टाचार, 5 पूर्व मंत्रियों समेत 55 लोगों पर केस दर्ज

नेपाल में चीन की मदद से बने पोखरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के निर्माण में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार सामने आया है. देश की भ्रष्टाचार विरोधी एजेंसी ने 55 लोगों के खिलाफ विशेष अदालत में मामला दर्ज किया है, जिनमें 5 पूर्व मंत्री भी शामिल हैं. आरोप है कि परियोजना से जुड़े लोगों ने 8.36 अरब नेपाली रुपये (NRs) का दुरुपयोग किया.

कर्नाटक क्रिकेट एसोसिएशन के नए अध्यक्ष बने पूर्व भारतीय क्रिकेटर वेंकटेश प्रसाद

पूर्व भारतीय क्रिकेटर वेंकटेश प्रसाद को रविवार 7 दिसंबर को कर्नाटक स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन का नया अध्यक्ष चुना गया. चुनाव में प्रसाद ने KN शान्त कुमार को पछाड़ते हुए बड़ी जीत हासिल की. वहीं संतोष मेनन और सुजीत सोमसुंदर क्रमशः सचिव और उपाध्यक्ष चुने गए. तीन टेस्ट और 196 ODI खेलने वाले वेंकटेश पहले भी KSCA के उपाध्यक्ष रह चुके हैं.

पश्चिमी यूपी पर CM योगी की कड़ी नजर, मेरठ और मुजफ्फरनगर जिलों में जानिए क्यों दिए सख्ती के आदेश

सीएम योगी आदित्यनाथ ने अलीगढ़ कलेक्ट्रेट में पश्चिमी UP के जिलों की विस्तृत समीक्षा की. बैठक में मौजूद 40 भाजपा नेताओं और जनप्रतिनिधियों को मुख्यमंत्री ने SIR के दौरान विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए. उन्होंने साफ कहा कि मेरठ और मुजफ्फरनगर में फर्जी वोट जोड़ने की सबसे अधिक शिकायतें आ रही हैं, इसलिए इन इलाकों पर कड़ी निगरानी रखी जाए.

