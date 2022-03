Aaj Ki Taza Khabar: पढ़ें 14 मार्च 2022 की शाम की टॉप खबरें और अन्य समाचार

आज की ताजा खबर की बात करें तो मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती (Uma Bharti) रविवार को अचानक भोपाल की एक शराब दुकान पर पहुंचीं और उन्होंने पत्थर मारकर बोतलें फोड़ डालीं.

Russia का भारत को बिग ऑफर, डीजल-पेट्रोल के साथ अब यूरिया भी ले लो सस्ते में

यूक्रेन पर हमला करने के बाद रूस चौतरफा घिर चुका है और कई देश उसके खिलाफ कड़े आर्थिक प्रतिबंध (Sanctions on Russia) लगा चुके हैं. अमेरिका ने तो रूस के तेल एवं गैस (US Ban on Russian Oil&Gas) को भी प्रतिबंधित कर दिया है, जबकि कई यूरोपीय देश ऐसा करने की तैयारी में हैं. बदले हालात में रूस अपने तेल व गैस समेत अन्य कमॉडिटीज के लिए नए बाजार तलाश रहा है. इसका सीधा फायदा भारत को भी मिलता दिख रहा है. रूस से मिले भारी डिस्काउंट ऑफर (Russian Discount Offer) के बाद अब भारत उससे सस्ते में क्रूड ऑयल व अन्य कमॉडिटीज खरीदने की तैयारी में है.

मिसाइल गिरने से पाकिस्तान के पूर्व राजदूत को सताने लगा ये डर, कहा- कुछ खतरनाक कर रहा भारत, सतर्क रहे देश

भारत के मिसाइल का तकनीकी खराबी के चलते पाकिस्तान के इलाके में गिरना विवाद का विषय बना हुआ है. भारत ने घटना पर खेद जताते हुए उच्चस्तरीय जांच बिठा दी है. पाकिस्तान की तरफ से इस घटना को लेकर पीएम इमरान खान, पाकिस्तान के सुरक्षा सलाहकार मोईद यूसुफ और विदेश मंत्रालय सहित कई लोगों की टिप्पणी सामने आई है. भारत में पाकिस्तान के उच्चायुक्त रह चुके अब्दुल बासित ने भी इस मसले पर अपनी प्रतिक्रिया दी है.

'...शराब की बोतल तो क्या आदमी का सिर भी फोड़ दूंगी', बोलीं उमा भारती

मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती (Uma Bharti) रविवार को अचानक भोपाल की एक शराब दुकान पर पहुंचीं और उन्होंने पत्थर मारकर बोतलें फोड़ डालीं. प्रदेश में शराबबंदी की मांग को लेकर मुखर उमा भारती ने इसी मुद्दे को लेकर Aajtak से एक्सक्लूसिव बातचीत की और अपने कदम को सही बताया.

लिव-इन में रह रहे प्रेमी को महिला ने उतारा मौत के घाट, पति के साथ मिलकर दिया कत्ल को अंजाम

दिल्ली से सटे यूपी के नोएडा में लिव-इन रिलेशन में रह रही एक महिला ने कथित तौर पर अपने पति के साथ मिलकर प्रेमी को मौत के घाट उतार दिया. इस सनसनीखेज हत्याकांड का जब पुलिस ने खुलासा किया तो लोग जानकर हैरान रह गए. मामला नोएडा के बादलपुर इलाके का है.

होली से पहले आम आदमी को लगे 5 झटके, आप पर भी होने वाला है असर

होली (Holi 2022) भारत के प्रमुख त्योहारों में से एक है. यह त्योहार इस साल 18 मार्च को मनाया जाएगा. हालांकि, इस बार होली से पहले ही आम लोगों को पांच बड़े झटके लग चुके हैं. इनमें EPF पर ब्याज दर में कमी, दूध के दाम में इजाफा जैसी चीजें शामिल हैं. इन फैसलों का असर आम लोगों की जेब पर देखने को मिल रहा है.