ठाणे: होटल में कंधा टकराया तो छिड़ी बहस, कहासुनी के बाद युवक की चाकू मारकर हत्या

महाराष्ट्र के ठाणे जिले के डोंबिवली में एक मामूली विवाद ने खौफनाक रूप ले लिया. यहां एक होटल में रविवार देर रात सिर्फ गलती से टकराने पर झगड़ा इतना बढ़ गया कि 38 साल के युवक की चाकू मारकर हत्या कर दी गई. मृतक की पहचान आकाश भानु सिंह के रूप में हुई है. पुलिस ने चार लोगों के खिलाफ हत्या समेत अन्य धाराओं में केस दर्ज किया है, हालांकि अब तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है.

यह दिल दहला देने वाली वारदात डोंबिवली एमआईडीसी फेज-1 इलाके के एक होटल में रविवार तड़के हुई. पुलिस के मुताबिक, आकाश भानु सिंह अपने दो दोस्तों के साथ रात का खाना खाने पहुंचे थे. उसी दौरान होटल में मौजूद एक व्यक्ति से आकाश का हल्का-सा कंधा टकरा गया. इतनी-सी बात पर आरोपी ने झगड़ा शुरू कर दिया. मामला बढ़ता गया और देखते-ही-देखते आरोपी ने अपने तीन साथियों के साथ मिलकर आकाश पर चाकू से ताबड़तोड़ वार कर दिए.

घटना में आकाश की मौके पर ही मौत हो गई. वहीं, बीच-बचाव करने पहुंचे उसके दो दोस्त भी गंभीर रूप से घायल हो गए. उन्हें तुरंत नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज जारी है.

सूचना मिलने पर मनपाड़ा पुलिस स्टेशन की टीम मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया. पुलिस ने होटल के CCTV फुटेज कब्जे में लेकर जांच शुरू की है. प्राथमिक जांच में यह सामने आया कि आरोपी और मृतक के बीच कोई पुरानी रंजिश नहीं थी, यह पूरी तरह आकस्मिक झगड़ा था जो हिंसक रूप ले बैठा.

पुलिस ने चार अज्ञात आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की हत्या और अन्य धाराओं में केस दर्ज किया है. पुलिस का कहना है कि आरोपियों की पहचान कर ली गई है और उनकी गिरफ्तारी के लिए टीमें गठित की गई हैं. एक अधिकारी ने बताया,'सिर्फ मामूली टकराव पर इस तरह की हिंसा बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है. आरोपियों की तलाश जारी है और जल्द ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा.'



