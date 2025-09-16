scorecardresearch
 

वाशिम में आफत की बारिश, बैंक और दुकानों में घुसा पानी, किसानों की फसलें हुई बर्बाद

वाशिम जिले में लगातार चौथे दिन मूसलाधार बारिश से जनजीवन ठप हो गया. शेलू बाजार में घुटनों तक पानी भरने से बैंक, दुकानें और रास्ते जलमग्न हो गए. किसानों की सोयाबीन और कपास की फसलें डूब गईं. नगरपंचायत पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए नागरिकों ने जल्द समाधान की मांग की.

तेज बारिश से हुआ जलभराव (Photo: Zaka B.Khan/ITG)
महाराष्ट्र के वाशिम जिले में चौथे दिन भी जोरदार बारिश जारी रही. इस बारिश ने किसानों और आम नागरिकों दोनों के लिए आफत खड़ी कर दी है. दोपहर एक बजे से ही जिले के कई गांवों और शहरों में तेज बारिश शुरू हो गई. किसानों के खेतों में पानी घुटने तक भर गया, जिससे सोयाबीन, कपास, तुव्ववर और हल्दी की फसल को भारी नुकसान हुआ है.

जिले के शेलू बाजार शहर में हालात सबसे ज्यादा खराब दिखाई दिए. यहां का नजारा देखकर लगता है जैसे यह शहर नदी के बीच बना हो. शहर के मुख्य चौराहे पर बारिश का पानी भर गया है. बेसमेंट में बनी दुकानों में घुटने तक पानी घुस आया है. सेंट्रल बैंक और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की शाखाओं में भी पानी भर गया है. पूरा बैंक पानी में डूबा दिखाई दिया. दुकानदार अपनी आधी डूबी दुकानों के सामने बेबस खड़े नजर आए.

तेज बारिश से सड़कों पर भरा पानी

सड़कों पर खड़ी गाड़ियां भी आधी डूबी दिखाई दीं. हार्डवेयर दुकान के मालिक संतोष हरने ने कहा कि हर बार की तेज बारिश में यही हाल होता है. नगरपंचायत को कई बार लिखित शिकायत देने के बावजूद समस्या का समाधान नहीं हुआ.

खेतों में घुटने तक भरा पानी  

स्थानीय नागरिक रमेश लांभाडे ने बताया कि आज बारिश इतनी जोरदार हुई जैसे आसमान फट गया हो. पानी ने रास्तों और बैंकों पर अपना कब्जा कर लिया है. लगातार बारिश और जलभराव से लोगों की परेशानी बढ़ गई है. नागरिकों का कहना है कि अगर जल्द ही व्यवस्था नहीं की गई तो नुकसान और बढ़ सकता है.

---- समाप्त ----
