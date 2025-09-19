बिलखते हुए नाले में बैठा रहा पिता...बहकर आई 3 साल के बेटे की लाश, सामने आया दर्दनाक VIDEO

महाराष्ट्र के वाशिम जिले में दिल दहलाने वाला मामला सामने आया है.यहां एक तीन साल के मासूम की नाली में गिर जाने से मौत हो गई. जिले के गोंडेगाव में गुरुवार सुबह 11 बजे एक 3 साल का बच्चा स्वराज अपने घर के सामने अकेला खेल रहा था और अचानक नाली में गिर गया.

दरअसल, स्वराज के घर के पास ही ग्राम पंचायत द्वारा बीते वर्ष नई नालियां बनाने का काम किया गया था. ऐसे में जब गुरुवार शाम वाशिम जिले के कई इलाकों में धुआंधार बारिश हुई तो नाली में बारिश का पानी भर गया. ऐसे में उसमें गिरने के बाद मासूम बहते- बहते एक पाइप में अटक गया जिससे उसकी जान चली गई. बच्चे के गिरते ही पूरे गांव में अफरातफरी मच गई.

नाली के अंदर बच्चा बड़े से सीमेंट पाइप में अटक गया था. ऐसे में उसको पाइप से निकालने के लिए JCB बुलाई गई. वहीं नाली के दूसरे छोर पर बच्चे की मौत के संदेह के खौफ से कांपता उसका पिता बहते पानी में बैठा था ताकि मासूम अगर बाहर आए तो उसे पकड़ सके. करीब 1 घंटे की मशक्कत के बाद JCB ने जैसे ही पाइप हटाया, मासूम बहते हुए बाहर आया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी और बच्चे की जान चली गई थी.

गांव के नागरिकों ने जिला परिषद के मुख्यकार्यकारी अधिकारी के पास शिकायत की गई है. घटना के लिए स्थानीय ग्रामपंचायत को जिम्मेदार जिम्मेदार ठहराया गया है. ऐसे में जिला परिषद प्रशासन कल इस घटना की जांच करेगा और अगर कोई दोषी पाए जाता है तो उस पर कारवाई करेगा.

