'उखाड़ दिया...', उद्धव सरकार गिरने के बाद ट्रेंड कर रहा हैशटैग, निशाने पर संजय राउत

महाराष्ट्र में लंबे सियासी ड्रामे के बाद फ्लोर टेस्ट से पहले ही उद्धव ठाकरे ने सीएम पद से इस्तीफा दे दिया. इसके बाद सोशल मीडिया पर 'उखाड़ दिया' हैशटैग (#UkhadDiya) ट्रेंड करने लगा. आम ट्विटर यूजर्स के साथ-साथ बीजेपी नेता नितेश राणे, तेजिंदर बग्गा आदि ने भी इस हैशटैग के साथ ट्वीट किया.

हैशटैग के साथ ट्विटर यूजर्स ने सबसे ज्यादा शिवसेना प्रवक्ता संजय राउत को निशाना बनाया. संजय राउत का एक पुराना बयान भी वायरल हुआ. इसमें ईडी की जांच पर राउत ने बीजेपी पर हमला बोला था. उन्होंने कहा था कि मुझसे पंगा मत लेना, मैं बालासाहेब का शिवसैनिक हूं. मेरा क्या उखाड़ लोगे?'

इसपर ट्विटर यूजर्स 'उखाड़ दिया' लिख रहे हैं. कुछ यूजर्स कह रहे हैं कि ढाई साल बाद आखिरकार महाराष्ट्र से महाविकास अघाड़ी सरकार को उखाड़ दिया गया.

कई ट्विटर यूजर्स ऐसे भी हैं जो 'उखाड़ दिया' हैशटैग के साथ देवेंद्र फडणवीस की फोटो शेयर कर रहे हैं. लिखा जा रहा है कि देवेंद्र फडणवीस ने एक बार कहा था कि वह लौटकर वापस आएंगे और अब वैसा ही हो रहा है.

"Mere Kinaron Pe Ghar Mat Bana Lena. ❣️

Main Samundar Hoon. Laut ke Aaunga"



He had said it! And he was so right! #MaharashtraPolitics #UkhadDiya !!! ✌🏼🇮🇳✌️ pic.twitter.com/o0ZP7Vv6XE