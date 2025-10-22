scorecardresearch
 

उद्धव ठाकरे पहुंचे राज ठाकरे के घर, पाडवा पर्व पर दी शुभकामनाएं

उद्धव ठाकरे और रश्मि ठाकरे राज ठाकरे के घर पहुंचे. यहां पहुंचकर उन्होंने राज ठाकरे की मां मधुवंती के जन्मदिन और पाडवा पर्व पर शुभकामनाएं दीं. माना जा रहा है कि भाईचारे और एकजुटता का संदेश देने के पीछे यह रणनीति भी काम कर सकती है कि बीएमसी चुनाव में दोनों पक्षों के समर्थक एक साथ काम करें.

उद्धव और राज ठाकरे. (File Photo: X/@@ShivSenaUBT_)
उद्धव और राज ठाकरे. (File Photo: X/@@ShivSenaUBT_)

शिवसेना (UBT) सुप्रीमो उद्धव ठाकरे आज अपने चचेरे भाई राज ठाकरे के घर पहुंचे. वहां पहुंचकर उन्होंने राज ठाकरे की मां मधुवंती ठाकरे को जन्मदिन की शुभकामनाएं दीं. यह दोनों ठाकरे भाइयों की जून से लगभग आठवीं मुलाकात है, जब उन्होंने हिंदी थोपने के मुद्दे पर एक साथ रैली की थी.

आज का दिन विशेष है क्योंकि यह मधुवंती ठाकरे का जन्मदिन और साथ ही मराठी त्योहार पाडवा का अवसर भी है. इस मौके पर उद्धव ठाकरे अपनी पत्नी रश्मि ठाकरे के साथ शिवतीर्थ पहुंचे. बता दें कि शिवतीर्थ राज ठाकरे का निवास है.

BMC चुनाव एक साथ लड़ेंगे ठाकरे ब्रदर्स?

सूत्रों के अनुसार, इस अवसर के बाद दोनों परिवार फिर 1 नवंबर को चुनाव आयोग के खिलाफ होने वाली रैली में एकत्रित होंगे. ठाकरे भाइयों ने कहा कि वे बीएमसी चुनावों के पृष्ठभूमि में एक साथ आए हैं और एकजुट रहना चाहते हैं, लेकिन अभी तक उन्होंने किसी औपचारिक गठबंधन की घोषणा नहीं की है.

इस मुलाकात और आगामी रैली को लेकर दोनों परिवारों के बीच सामाजिक और राजनीतिक समन्वय को मजबूत करने की कोशिशें की जा रही हैं. यह भी माना जा रहा है कि भाईचारे और एकजुटता का संदेश देने के पीछे यह रणनीति भी काम कर सकती है कि बीएमसी चुनाव में दोनों पक्षों के समर्थक एक साथ काम करें.

